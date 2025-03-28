Усі носять цю базову річ у 2025 році — варто придбати

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Весна-літо 2025 готує нам безліч яскравих образів — знову на подіумах блищать стрази, пишні силуети та прозорі тканини. Але серед усіх цих модних витребеньок раптово на перший план вийшов один дуже простий, майже невидимий герой. Це білий топ на тонких бретелях. Здається, нічого особливого, але дизайнери довели: саме в простоті — сила.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому білий топ став головною базою весняно-літнього гардероба

У нових колекціях брендів з усього світу — від Парижа до Копенгагена — цей топ став ключовим елементом. Його поєднували з усім, що тільки можна уявити: від блискучих вечірніх спідниць до джинсів, розшитих камінням. І мало це неймовірно стильний вигляд.

Топ у поєднанні з джинсами. Фото з Instagram

Секрет такого успіху — в універсальності. Білий топ на бретелях — це як чисте полотно, яке дозволяє творити. Якщо хочете мати святковий вигляд — додайте спідницю з паєтками. На кожен день під топ підійдуть джинси. Для створення романтичного образу поєднуйте його з довгою спідницею в стилі бохо.

Тому, якщо ви зараз збираєте гардероб на новий сезон, не забудьте додати хоча б один (а краще декілька) таких топів. Вони завжди виручать, коли "нічого вдягти", і дадуть вам повну свободу для стильних експериментів.

Білий топ в образі. Фото з Instagram

Адже головна перевага цього топа — у його неймовірній гнучкості. Він не просто пасує до всього, а дозволяє створювати десятки різних образів — від повсякденних до вечірніх — не витрачаючи багато часу чи зусиль. Це той елемент, що "тримає" гардероб разом.

Якщо ви шукаєте річ, яка працюватиме щодня, але щоразу по-новому — зверніть увагу саме на білий топ на бретелях. Він точно стане однією з найрозумніших інвестицій у ваш весняно-літній стиль.

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