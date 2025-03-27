Усе, що буде в моді весною-літом — топ-6 трендів від Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот відео

Цей сезон — про стиль, який має значення. Усе, що ми носимо, більше не просто речі, а частина нашої історії. І у 2025-му мода говорить одразу кількома мовами — класики, ретро, ніжності й сили.

Андре Тан детальніше розповів про актуальні тренди виданню Фокус.

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Чорно-біле

Чорне і біле — як день і ніч, дві стихії, які разом створюють досконалий баланс. Вони повертаються у вигляді лаконічних суконь, костюмів із чіткими лініями, сорочок з ідеальним кроєм. Ідеально підходять і для серйозних зустрічей, і для вечірніх виходів.

Чорно-біла сукня. Фото з Instagram

Ретро, яке знову актуальне

Трохи Голлівуду 50-х, трохи шарму 60-х — і ми маємо тренд, що повертає елегантність на п'єдестал. А-силуети, пояс на талії, рукавички як з кіно — речі, що несуть у собі історію. І це вже не просто мода, а особлива естетика життя.

Пояс на талії. Фото з Instagram

Аксесуари — деталі, які вирішують усе

Якщо хочеться, щоб образ був незабутнім — додайте капелюх, сережки з перлами або рукавички. Вони не просто прикрашають, а задають настрій. Іноді один правильно підібраний аксесуар говорить більше, ніж цілий лук.

Акторка Катерина Кузнєцова. Фото з Instagram

Монохром

Total-look — це не нудно, а дуже витончено. Один відтінок від голови до п’ят — але з різними тканинами: шовк, мереживо, льон. Це має дорогий, свіжий й чистий вигляд. Для тих, хто цінує мінімалізм з характером.

Стильний монохромний образ. Фото з Instagram

Тканини, які ловлять світло

Атлас, шовк, сатин — ці тканини немов оживають у русі. У 2025-му вони не лише для вечора: шовкові сорочки і блискучі костюми доречні й удень. Це спосіб додати трохи драми у звичайний будній день. Красиво, ефектно і зовсім не надто.

Сукня з шовку. Фото з Instagram

Сила в маскулінності

Широкі штани, об’ємні піджаки — вони вже давно перестали бути "чоловічими".

Вдалий образ на весну. Фото з Instagram

Це про жінку, яка знає, чого хоче, але не втрачає ніжність. Баланс, який має крутий вигляд і відчувається ще краще.

Раніше ми писали про те, в яких кольорах носити одяг цієї весни за порадами Андре Тана.

Також ми повідомляли, що Андре Тан із зіркою "Холостяка" представив свою нову колекцію.