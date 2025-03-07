Андре Тан і зірка "Холостяка" створили унікальну колекцію, що надихає

Ірина Белень. Фото: пресслужба

Сьогодні, 7 березня 2025 року модний світ України отримав справжній подарунок — дизайнер Андре Тан представив лімітовану колекцію ANDRE TAN x INNA BELEN "Час кохати себе". Співавторкою стала Інна Белень — переможниця 13-го сезону "Холостяка", яка пройшла непростий шлях до справжнього прийняття себе.

Андре Тан поділився деталями цієї співпраці.

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Ця капсульна колекція — не просто одяг, а маніфест любові до себе. В її основі — streetwear у мінімалістичному стилі: комфортні худі, футболки та сорочки у чорному й білому кольорах, прикрашені ніжними принтами троянд. Але троянди тут — не просто декор. Для Інни цей символ має особливе значення: у фіналі шоу "Холостяк" вона отримала червону троянду, яка стала для неї не лише знаком перемоги, а й нагадуванням про власну цінність.

Андре Тан зумів передати цей глибокий зміст у дизайні колекції. Білий і чорний символізують контрасти життя — моменти радості та виклики, що роблять нас сильнішими. Простий, зручний крій нагадує: мода — це не тільки про стиль, а й про комфорт та впевненість.

Ірина Белень. Фото: пресслужба

Зірка "Холостяка" про співпрацю з Андре Таном

Інна Белень стала обличчям колекції й розповіла, що ця співпраця для неї особлива:

"На "Холостяку" я шукала любов, але зрозуміла, що найголовніше — знайти її в собі. Ця колекція — про те, як важливо щодня обирати себе".

Одяг з колекції Андре Тана. Фото: пресслужба

Візуальна частина кампанії підсилює цей меседж. На фото — силуети людей, які тримають троянди, символізуючи шлях кожного: зростання, зміну, прийняття.

"Життя – це рух, але в кожному його моменті ми можемо зупинитися й подарувати собі ніжність", — уточнив дизайнер.

Сорочка з нової колекції дизайнера. Фото: пресслужба

Також він поділився своїми враженнями від роботи з Іриною.

"Інна — це втілення сили й ніжності, і я радий, що ми разом створили щось більше, ніж просто одяг", — підкреслив він.

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