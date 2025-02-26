Несподівані тренди весни-2025 — рекомендації від Андре Тана

Андре Тан. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Цього року весняна мода повертається до жіночності! Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які речі варто додати до свого гардероба, щоб бути в тренді. Головна ідея сезону — підкреслювати природну красу, а не ховати її за мішкуватими силуетами.

Про це Андре Тан заявив у своєму Instagram.

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Приталений крій

Забудьте про безформні речі! Тепер у моді силуети, що вигідно підкреслюють фігуру. Це не означає, що варто тісно затягуватися в корсет — важливо знайти баланс між комфортом і елегантністю. Андре Тан радить звернути увагу на жакети, сукні та пальта, які злегка акцентують талію.

Приталений крій. Фото з Instagram

Прозорі тканини

Шифон, мереживо, легкі сітчасті вставки — усе це додає загадковості й романтики. Але важливо правильно комбінувати такі речі, щоб не мати надто відвертий вигляд. Наприклад, прозорі рукави або легкий накид із шифону зроблять будь-який образ стильним і вишуканим.

Прозорі вставки. Фото з Instagram

Корсети

Корсети не здають позицій! Тепер їх носять не лише на вечірки, а й у повсякденному житті. Вони чудово поєднуються з блузами, сукнями та навіть пальтами. Головне — не переборщити з жорсткими формами, щоб залишатися в комфорті.

Корсети. Фото з Instagram

Вирізи та розрізи

Цього року дизайнери грають із формами, додаючи нестандартні вирізи у несподіваних місцях — на плечах, спині, талії або навіть рукавах. Такий прийом додає ефекту загадковості та привертає увагу.

Вирізи на одягу. Фото з Instagram

Спідниця-штани

Якщо хочеться поєднати комфорт і жіночність — це ідеальний варіант! Спідниця-штани мають витончений вигляд, але при цьому залишаються практичними. Вони добре поєднуються з базовими топами та зручним взуттям.

Спідниця-штани. Фото з Instagram

Як ми бачимо, весна-2025 обіцяє бути стильною та жіночною. Головне — обирати речі, які підкреслюють індивідуальність і дарують відчуття комфорту.

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