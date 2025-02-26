Несподівані тренди весни-2025 — рекомендації від Андре Тана

Андре Тан поділився прогнозами моди на весну 2025
Цього року весняна мода повертається до жіночності! Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які речі варто додати до свого гардероба, щоб бути в тренді. Головна ідея сезону — підкреслювати природну красу, а не ховати її за мішкуватими силуетами.
Про це Андре Тан заявив у своєму Instagram.
Головні тренди весни-2025
Приталений крій
Забудьте про безформні речі! Тепер у моді силуети, що вигідно підкреслюють фігуру. Це не означає, що варто тісно затягуватися в корсет — важливо знайти баланс між комфортом і елегантністю. Андре Тан радить звернути увагу на жакети, сукні та пальта, які злегка акцентують талію.
Прозорі тканини
Шифон, мереживо, легкі сітчасті вставки — усе це додає загадковості й романтики. Але важливо правильно комбінувати такі речі, щоб не мати надто відвертий вигляд. Наприклад, прозорі рукави або легкий накид із шифону зроблять будь-який образ стильним і вишуканим.
Корсети
Корсети не здають позицій! Тепер їх носять не лише на вечірки, а й у повсякденному житті. Вони чудово поєднуються з блузами, сукнями та навіть пальтами. Головне — не переборщити з жорсткими формами, щоб залишатися в комфорті.
Вирізи та розрізи
Цього року дизайнери грають із формами, додаючи нестандартні вирізи у несподіваних місцях — на плечах, спині, талії або навіть рукавах. Такий прийом додає ефекту загадковості та привертає увагу.
Спідниця-штани
Якщо хочеться поєднати комфорт і жіночність — це ідеальний варіант! Спідниця-штани мають витончений вигляд, але при цьому залишаються практичними. Вони добре поєднуються з базовими топами та зручним взуттям.
Як ми бачимо, весна-2025 обіцяє бути стильною та жіночною. Головне — обирати речі, які підкреслюють індивідуальність і дарують відчуття комфорту.
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