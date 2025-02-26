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Андре Тан поделился прогнозами моды на весну 2025 года

26 февраля 2025 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Неожиданные тренды весны-2025 — рекомендации от Андре Тана
Андре Тан. Фото: Instagram.com/andre_tan_official
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

В этом году весенняя мода возвращается к женственности! Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие вещи стоит добавить в свой гардероб, чтобы быть в тренде. Главная идея сезона — подчеркивать естественную красоту, а не прятать ее за мешковатыми силуэтами.

Об этом Андре Тан заявил в своем Instagram.

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Приталенный крой

Забудьте о бесформенных вещах! Теперь в моде силуэты, выгодно подчеркивающие фигуру. Это не значит, что стоит тесно затягиваться в корсет — важно найти баланс между комфортом и элегантностью. Андре Тан советует обратить внимание на жакеты, платья и пальто, которые слегка акцентируют талию.

Приталений крій зараз в моді
Приталенный крой. Фото из Instagram

Прозрачные ткани

Шифон, кружево, легкие сетчатые вставки — все это добавляет загадочности и романтики. Но важно правильно комбинировать такие вещи, чтобы не выглядеть слишком откровенно. Например, прозрачные рукава или легкий накид из шифона сделают любой образ стильным и изысканным.

Прозорі вставки в одягу додають образу пікантності
Прозрачные вставки. Фото из Instagram

Корсеты

Корсеты не сдают позиций! Теперь их носят не только на вечеринки, но и в повседневной жизни. Они прекрасно сочетаются с блузами, платьями и даже пальто. Главное — не переборщить с жесткими формами, чтобы оставаться в комфорте.

Корсети будуть мати шалену популярність цієї весни
Корсеты. Фото из Instagram

Вырезы и разрезы

В этом году дизайнеры играют с формами, добавляя нестандартные вырезы в неожиданных местах — на плечах, спине, талии или даже рукавах. Такой прием добавляет эффекта загадочности и привлекает внимание.

Незвичні вирізи на одягу будуть привертати погляди цієї весни
Вырезы на одежде. Фото из Instagram

Юбка-брюки

Если хочется совместить комфорт и женственность — это идеальный вариант! Юбка-брюки выглядят изящно, но при этом остаются практичными. Они хорошо сочетаются с базовыми топами и удобной обувью.

Спідниця-штани новий хіт 2025 року
Юбка-брюки. Фото из Instagram

Как мы видим, весна-2025 обещает быть стильной и женственной. Главное — выбирать вещи, которые подчеркивают индивидуальность и дарят ощущение комфорта.

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