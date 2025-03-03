Сукні, що вражають ціною — найдорожчі в історії моди

Дівчина в гарній і дорогій сукні. Фото: Freepik

Дизайнерські сукні завжди були розкішшю, але деякі з них вражають не тільки витонченістю, а й неймовірними цінниками. Уявіть, що можна купити цілий особняк або приватний острів, а хтось витрачає такі суми на сукню.

Видання "Фокус" назвало найдорожчі сукні, які коли-небудь створювали у світі моди.

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"Соловей Куала-Лумпура" — 30 млн доларів

Ця сукня — справжній шедевр, який створив малайзійський дизайнер Файсал Абдулла. Вона виготовлена з насиченого темно-червоного шовку і тафти, а головною прикрасою стали понад 750 діамантів, що сяють, ніби зірки на нічному небі. Центральний камінь — 70-каратний діамант грушоподібного ограновування. Надихнувшись поезією Хафіза, дизайнер перетворив сукню на витвір мистецтва, який представили на грандіозному показі в Куала-Лумпурі.

Red Diamond Abaya — 17,7 млн доларів

Британська дизайнерка Деббі Вінгем створила чорну сукню в арабському стилі, використавши найдорожчі матеріали. Головна родзинка — унікальний червоний діамант вартістю 7,4 млн доларів, який є рідкістю навіть для досвідчених ювелірів. Усього в сукні понад 3000 дорогоцінних каменів, зокрема чорні та білі діаманти, рубіни і 14-каратне золото. Навіть нитки, якими вона зшита, зроблені з золота.

Весільна сукня Hany El Behairy — 15 млн доларів

Єгипетський дизайнер Хані Ель Бехейрі створив справжню казку, прикрасивши весільну сукню понад 120 каратами діамантів. Це вбрання, над яким працювали 800 годин, вражає деталями та блиском дорогоцінного каміння. Дизайнер представив його на ювілейному показі у Парижі.

Весільна сукня королеви Іспанії Летиції — 10,7 млн доларів

Коли королева Летиція виходила заміж за Феліпе VI, вона одягнула розкішну сукню, створену Manuel Pertegaz. Це була елегантна сукня з шовку кольору слонової кістки з золотими вишитими узорами, що символізували королівський статус.

Разом із діамантовими прикрасами цей образ став одним із найдорожчих в історії.



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