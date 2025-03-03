Платья, поражающие ценой - самые дорогие в истории моды

Миллионы за одно платье — самые дорогие наряды в истории моды
Дизайнерские платья всегда были роскошью, но некоторые из них поражают не только изяществом, но и невероятными ценниками. Представьте, что можно купить целый особняк или частный остров, а кто-то тратит такие суммы на платье.
Издание "Фокус" назвало самые дорогие платья, которые когда-либо создавали в мире моды.
Дорогие модные платья, которые достойны внимания
"Соловей Куала-Лумпура" — 30 млн долларов
Это платье — настоящий шедевр, который создал малазийский дизайнер Файсал Абдулла. Оно изготовлено из насыщенного темно-красного шелка и тафты, а главным украшением стали более 750 бриллиантов, сияющих, будто звезды на ночном небе. Центральный камень — 70-каратный бриллиант грушевидной огранки. Вдохновившись поэзией Хафиза, дизайнер превратил платье в произведение искусства, которое было представлено на грандиозном показе в Куала-Лумпуре.
Red Diamond Abaya — 17,7 млн долларов
Британский дизайнер Дебби Уингем создала черное платье в арабском стиле, использовав самые дорогие материалы. Главная изюминка — уникальный красный бриллиант стоимостью 7,4 млн долларов, который является редкостью даже для опытных ювелиров. Всего в платье более 3000 драгоценных камней, включая черные и белые бриллианты, рубины и 14-каратное золото. Даже нити, которыми оно сшито, сделаны из золота.
Свадебное платье Hany El Behairy — 15 млн долларов
Египетский дизайнер Хани Эль Бехейри создал настоящую сказку, украсив свадебное платье более 120 каратами бриллиантов. Этот наряд, над которым работали 800 часов, поражает деталями и блеском драгоценных камней. Дизайнер представил его на юбилейном показе в Париже.
Свадебное платье королевы Испании Летиции — 10,7 млн долларов
Когда королева Летиция выходила замуж за Фелипе VI, она надела роскошное платье, созданное Manuel Pertegaz. Это было элегантное платье из шелка цвета слоновой кости с золотыми вышитыми узорами, символизирующими королевский статус.
Вместе с бриллиантовыми украшениями этот образ стал одним из самых дорогих в истории.
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