Платья, поражающие ценой - самые дорогие в истории моды

Девушка в красивом и дорогом платье. Фото: Freepik

Дизайнерские платья всегда были роскошью, но некоторые из них поражают не только изяществом, но и невероятными ценниками. Представьте, что можно купить целый особняк или частный остров, а кто-то тратит такие суммы на платье.

Издание "Фокус" назвало самые дорогие платья, которые когда-либо создавали в мире моды.

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"Соловей Куала-Лумпура" — 30 млн долларов

Это платье — настоящий шедевр, который создал малазийский дизайнер Файсал Абдулла. Оно изготовлено из насыщенного темно-красного шелка и тафты, а главным украшением стали более 750 бриллиантов, сияющих, будто звезды на ночном небе. Центральный камень — 70-каратный бриллиант грушевидной огранки. Вдохновившись поэзией Хафиза, дизайнер превратил платье в произведение искусства, которое было представлено на грандиозном показе в Куала-Лумпуре.

Red Diamond Abaya — 17,7 млн долларов

Британский дизайнер Дебби Уингем создала черное платье в арабском стиле, использовав самые дорогие материалы. Главная изюминка — уникальный красный бриллиант стоимостью 7,4 млн долларов, который является редкостью даже для опытных ювелиров. Всего в платье более 3000 драгоценных камней, включая черные и белые бриллианты, рубины и 14-каратное золото. Даже нити, которыми оно сшито, сделаны из золота.

Свадебное платье Hany El Behairy — 15 млн долларов

Египетский дизайнер Хани Эль Бехейри создал настоящую сказку, украсив свадебное платье более 120 каратами бриллиантов. Этот наряд, над которым работали 800 часов, поражает деталями и блеском драгоценных камней. Дизайнер представил его на юбилейном показе в Париже.

Свадебное платье королевы Испании Летиции — 10,7 млн долларов

Когда королева Летиция выходила замуж за Фелипе VI, она надела роскошное платье, созданное Manuel Pertegaz. Это было элегантное платье из шелка цвета слоновой кости с золотыми вышитыми узорами, символизирующими королевский статус.

Вместе с бриллиантовыми украшениями этот образ стал одним из самых дорогих в истории.



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