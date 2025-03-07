Андре Тан и звезда "Холостяка" создали уникальную вдохновляющую коллекцию

Ирина Белень. Фото: пресс-служба

Сегодня, 7 марта 2025 года модный мир Украины получил настоящий подарок — дизайнер Андре Тан представил лимитированную коллекцию ANDRE TAN x INNA BELEN "Время любить себя". Соавтором стала Инна Белень — победительница 13-го сезона "Холостяка", которая прошла непростой путь к настоящему принятию себя.

Андре Тан поделился деталями этого сотрудничества.

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Чем особенна новая коллекция Андре Тана

Эта капсульная коллекция — не просто одежда, а манифест любви к себе. В ее основе — streetwear в минималистичном стиле: комфортные худи, футболки и рубашки в черном и белом цветах, украшенные нежными принтами роз. Но розы здесь — не просто декор. Для Инны этот символ имеет особое значение: в финале шоу "Холостяк" она получила красную розу, которая стала для нее не только знаком победы, но и напоминанием о собственной ценности.

Андре Тан сумел передать этот глубокий смысл в дизайне коллекции. Белый и черный символизируют контрасты жизни — моменты радости и вызовы, которые делают нас сильнее. Простой, удобный крой напоминает: мода — это не только о стиле, но и о комфорте и уверенности.

Ирина Белень. Фото: пресс-служба

Звезда "Холостяка" о сотрудничестве с Андре Таном

Инна Белень стала лицом коллекции и рассказала, что это сотрудничество для нее особенное:

"На "Холостяке" я искала любовь, но поняла, что самое главное — найти ее в себе. Эта коллекция — о том, как важно каждый день выбирать себя".

Одежда из коллекции Андре Тана. Фото: пресс-служба

Визуальная часть кампании усиливает этот месседж. На фото — силуэты людей, которые держат розы, символизируя путь каждого: рост, изменение, принятие.

"Жизнь — это движение, но в каждом ее моменте мы можем остановиться и подарить себе нежность", — уточнил дизайнер.

Рубашка из новой коллекции дизайнера. Фото: пресс-служба

Также он поделился своими впечатлениями от работы с Инной.

"Инна — это воплощение силы и нежности, и я рад, что мы вместе создали нечто большее чем просто одежду", — подчеркнул он.

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