Трендові аксесуари 2025 року — що радить Андре Тан

Андре Тан. Фото: скриншот відео

Відомий український дизайнер Андре Тан знає про стиль усе — і навіть більше. Цього разу він ділиться своїми думками не про одяг, а про аксесуари, які стануть справжнім хітом цього року.

З приводу цього він висловився у своєму Istagram.

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Тренди в аксесуарах цього року

Етнічні мотиви

Якщо хочеться додати до образу трохи автентики, варто звернути увагу на етнічні прикраси. Ручна робота, природні орнаменти, цікаві текстури — усе це зараз у моді. Поєднуйте браслети з бісером, шкіряні або тканинні аксесуари з металевими вставками, носіть кулони з символами сонця, місяця чи дерев. Це не тільки красиво, а й додає образу глибини та сенсу.

Прикраси ручної роботи. Фото з Instagram

Вінтаж повертається

Прикраси, натхненні минулими десятиліттями, знову в тренді. Масивні підвіски, великі сережки та браслети з ефектом старовини — все це має стильний вигляд та привертає увагу. До речі, такі аксесуари чудово поєднуються як із класичними образами, так і з сучасними кежуал-комбінаціями.

Вінтажні прикраси. Фото з Instagram

Гіпер-форми — акцент у весняному образі

Незвичайні силуети та великі форми — ще один хіт сезону. Масивні сережки, широкі браслети, об’ємні каблучки — сміливі аксесуари стануть головною деталлю образу. Але важливо не переборщити: нехай одна така прикраса стане головним акцентом, а інші деталі лише підкреслять її.

Масивні прикраси. Фото з Instagram

Стрази + мінімалізм

Якщо подобається блиск, то краще його правильно обіграти. Андре Тан радить поєднувати стрази з однотонним одягом, щоб уся увага була зосереджена саме на прикрасах. Це має стильний, ефектний і водночас вишуканий вигляд.

Стрази та кристали в образі. Фото з Instagram

Таким чином, цьогорічні тенденції дозволяють експериментувати, поєднувати різні стилі й знаходити свій унікальний образ. Головне — не боятися додати до свого гардероба трохи яскравих деталей.

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