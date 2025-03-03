Трендовые аксессуары 2025 года — что советует Андре Тан

Андре Тан. Фото: скриншот видео

Известный украинский дизайнер Андре Тан знает о стиле все — и даже больше. На этот раз он делится своими мыслями не об одежде, а об аксессуарах, которые станут настоящим хитом этого года.

По поводу этого он высказался в своем Istagram.

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Тренды в аксессуарах этого года

Этнические мотивы

Если хочется добавить в образ немного аутентичности, стоит обратить внимание на этнические украшения. Ручная работа, природные орнаменты, интересные текстуры — все это сейчас в моде. Сочетайте браслеты с бисером, кожаные или тканевые аксессуары с металлическими вставками, носите кулоны с символами солнца, луны или деревьев. Это не только красиво, но и добавляет образу глубины и смысла.

Украшения ручной работы. Фото из Instagram

Винтаж возвращается

Украшения, вдохновленные прошлыми десятилетиями, снова в тренде. Массивные подвески, крупные серьги и браслеты с эффектом старины — все это выглядит стильно и привлекает внимание. Кстати, такие аксессуары отлично сочетаются как с классическими образами, так и с современными кэжуал-комбинациями.

Винтажные украшения. Фото из Instagram

Гипер-формы — акцент в весеннем образе

Необычные силуэты и крупные формы — еще один хит сезона. Массивные серьги, широкие браслеты, объемные кольца — смелые аксессуары станут главной деталью образа. Но важно не переборщить: пусть одно такое украшение станет главным акцентом, а остальные детали лишь подчеркнут его.

Массивные украшения. Фото из Instagram

Стразы + минимализм

Если нравится блеск, то лучше его правильно обыграть. Андре Тан советует сочетать стразы с однотонной одеждой, чтобы все внимание было сосредоточено именно на украшениях. Это выглядит стильно, эффектно и одновременно изысканно.

Стразы и кристаллы в образе. Фото из Instagram

Таким образом, нынешние тенденции позволяют экспериментировать, сочетать разные стили и находить свой уникальный образ. Главное — не бояться добавить в свой гардероб немного ярких деталей.

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