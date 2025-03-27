Все, что будет в моде весной-летом — топ-6 трендов от Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот видео

Этот сезон — о стиле, который имеет значение. Все, что мы носим, больше не просто вещи, а часть нашей истории. И в 2025-м мода говорит сразу на нескольких языках — классики, ретро, нежности и силы.

Андре Тан подробнее рассказал об актуальных трендах изданию Фокус.

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Черно-белое

Черное и белое — как день и ночь, две стихии, которые вместе создают совершенный баланс. Они возвращаются в виде лаконичных платьев, костюмов с четкими линиями, рубашек с идеальным кроем. Идеально подходят и для серьезных встреч, и для вечерних выходов.

Черно-белое платье. Фото из Instagram

Ретро, которое снова актуально

Немного Голливуда 50-х, немного шарма 60-х — и мы имеем тренд, возвращающий элегантность на пьедестал. А-силуэты, пояс на талии, перчатки как из кино — вещи, что несут в себе историю. И это уже не просто мода, а особая эстетика жизни.

Пояс на талии. Фото из Instagram

Аксессуары — детали, которые решают все

Если хочется, чтобы образ был незабываемым — добавьте шляпу, серьги с жемчугом или перчатки. Они не просто украшают, а задают настроение. Иногда один правильно подобранный аксессуар говорит больше, чем целый лук.

Актриса Екатерина Кузнецова. Фото из Instagram

Монохром

Total-look — это не скучно, а очень изящно. Один оттенок от головы до пят — но с разными тканями: шелк, кружево, лен. Это выглядит дорого, свежо и чисто. Для тех, кто ценит минимализм с характером.

Стильный монохромный образ. Фото из Instagram

Ткани, которые ловят свет

Атлас, шелк, сатин — эти ткани словно оживают в движении. В 2025-м они не только для вечера: шелковые рубашки и блестящие костюмы уместны и днем. Это способ добавить немного драмы в обычный будний день. Красиво, эффектно и совсем не слишком.

Платье из шелка. Фото из Instagram

Сила в маскулинности

Широкие брюки, объемные пиджаки — они уже давно перестали быть "мужскими".

Удачный образ на весну. Фото из Instagram

Это о женщине, которая знает, чего хочет, но не теряет нежность. Баланс, который выглядит круто и чувствуется еще лучше.

Ранее мы писали о том, в каких цветах носить одежду этой весной по советам Андре Тана.

Также мы сообщали, что Андре Тан со звездой "Холостяка" представил свою новую коллекцию.