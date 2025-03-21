Головні кольори весни-2025 — стильна добірка від Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот відео

Один із найвідоміших українських модельєрів Андре Тан поділився свіжими кольоровими натхненнями на весну та літо. Він підібрав палітру, яка має стильний, яскравий й гармонійний вигляд. Якщо хочеться освіжити гардероб – варто звернути увагу саме на ці відтінки.

Детальною інформацією з цього приводу дизайнер поділився в своєму Instagram.

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Це не просто модні кольори – це відчуття тепла, сонця та легкості, які ми всі так чекаємо після зими. Тан уже давно ділиться своїми порадами у стилі, і цього разу теж не розчарував.

Які кольори стануть справжнім хітом весни-2025

Апельсинова прохолода

Теплий, але водночас освіжаючий відтінок помаранчевого. Його вже показали на подіумах у вигляді суконь та аксесуарів. Колір яскравий, але не кричущий — саме те, що потрібно для весняного настрою.

Помаранчевий колір. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Бежевий, як висівки

Дуже елегантний, ніжний та спокійний відтінок. Такий колір має дорогий вигляд і завжди додає образу витонченості. Тан порівнює його з кольором висівок – природно й благородно.

Бежевий. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Білий виноград

Це щось середнє між лаймом та світло-зеленим, тільки м’якіше. Такий відтінок освіжає й додає легкості. Він точно стане родзинкою образу без зайвої яскравості.

Білий виноград. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Крокус

Ніжно-фіолетовий, натхненний першими весняними квітами. Може здатися сміливим, але в поєднанні з базовими речами має дуже ефектний вигляд.

Ніжно-фіолетовий. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Лаймовий крем

Для тих, хто хоче трохи кольору, але боїться надто яскравих акцентів. Цей відтінок дуже м’який, але все ж додає потрібного весняного настрою.

Лаймовий. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Незабутній синій

Глибокий, виразний і водночас універсальний. Він одразу привертає увагу та додає впевненості.

Синій. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

А ще стилісти радять звернути увагу на сірий колір — саме його часто обирають жінки, які знаються на елегантності. Він стриманий, але дуже розкішний.

Раніше ми писали про те, що Андре Тан перерахував головні аксесуари цього року.

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