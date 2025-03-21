Главные цвета весны-2025 – стильная подборка от Андре Тана

Андре Тан показал, какие цвета в одежде актуальны этой весной
Один из самых известных украинских модельеров Андре Тан поделился свежими цветовыми вдохновениями на весну и лето. Он подобрал палитру, которая выглядит стильно, ярко и гармонично. Если хочется освежить гардероб — стоит обратить внимание именно на эти оттенки.
Детальной информацией по этому поводу дизайнер поделился в своем Instagram.
Это не просто модные цвета — это ощущение тепла, солнца и легкости, которые мы все так ждем после зимы. Тан уже давно делится своими советами в стиле, и на этот раз тоже не разочаровал.
Какие цвета станут настоящим хитом весны-2025
Апельсиновая прохлада
Теплый, но в то же время освежающий оттенок оранжевого. Его уже показали на подиумах в виде платьев и аксессуаров. Цвет яркий, но не кричащий — именно то, что нужно для весеннего настроения.
Бежевый
Очень элегантный, нежный и спокойный оттенок. Такой цвет выглядит дорого и всегда добавляет образу утонченности.
Белый виноград
Это нечто среднее между лаймом и светло-зеленым, только мягче. Такой оттенок освежает и добавляет легкости. Он точно станет изюминкой образа без лишней яркости.
Крокус
Нежно-фиолетовый, вдохновленный первыми весенними цветами. Может показаться смелым, но в сочетании с базовыми вещами смотрится очень эффектно.
Лаймовый крем
Для тех, кто хочет немного цвета, но боится слишком ярких акцентов. Этот оттенок очень мягкий, но все же добавляет нужного весеннего настроения.
Незабываемый синий
Глубокий, выразительный и одновременно универсальный. Он сразу привлекает внимание и придает уверенности.
А еще стилисты советуют обратить внимание на серый цвет — именно его часто выбирают женщины, которые знают толк в элегантности. Он сдержанный, но очень роскошный.
Ранее мы писали о том, что Андре Тан перечислил главные аксессуары этого года.
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