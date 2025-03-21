Главные цвета весны-2025 – стильная подборка от Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот видео

Один из самых известных украинских модельеров Андре Тан поделился свежими цветовыми вдохновениями на весну и лето. Он подобрал палитру, которая выглядит стильно, ярко и гармонично. Если хочется освежить гардероб — стоит обратить внимание именно на эти оттенки.

Детальной информацией по этому поводу дизайнер поделился в своем Instagram.

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Это не просто модные цвета — это ощущение тепла, солнца и легкости, которые мы все так ждем после зимы. Тан уже давно делится своими советами в стиле, и на этот раз тоже не разочаровал.

Какие цвета станут настоящим хитом весны-2025

Апельсиновая прохлада

Теплый, но в то же время освежающий оттенок оранжевого. Его уже показали на подиумах в виде платьев и аксессуаров. Цвет яркий, но не кричащий — именно то, что нужно для весеннего настроения.

Оранжевый цвет. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Бежевый

Очень элегантный, нежный и спокойный оттенок. Такой цвет выглядит дорого и всегда добавляет образу утонченности.

Бежевый. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Белый виноград

Это нечто среднее между лаймом и светло-зеленым, только мягче. Такой оттенок освежает и добавляет легкости. Он точно станет изюминкой образа без лишней яркости.

Белый виноград. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Крокус

Нежно-фиолетовый, вдохновленный первыми весенними цветами. Может показаться смелым, но в сочетании с базовыми вещами смотрится очень эффектно.

Нежно-фиолетовый. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Лаймовый крем

Для тех, кто хочет немного цвета, но боится слишком ярких акцентов. Этот оттенок очень мягкий, но все же добавляет нужного весеннего настроения.

Лаймовый. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

Незабываемый синий

Глубокий, выразительный и одновременно универсальный. Он сразу привлекает внимание и придает уверенности.

Синий. Фото: Instagram.com/andre_tan_official

А еще стилисты советуют обратить внимание на серый цвет — именно его часто выбирают женщины, которые знают толк в элегантности. Он сдержанный, но очень роскошный.

Ранее мы писали о том, что Андре Тан перечислил главные аксессуары этого года.

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