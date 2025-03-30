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Підкорили тренди — найкращі лляні сукні цього сезону

30 березня 2025 18:11
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Як носити лляні сукні цього сезону — стильні образи на кожен день
Дівчина в лляній сукні. Фото з Instagram
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

Лляні сукні завжди популярні навесні та влітку завдяки їхній легкості, повітропроникності та природному вигляду. Цей сезон не є виключенням і модниці вже збирають стильні луки з цими сукнями.

Про це пише Vogue

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Наймодніші лляні сукні цього сезону

Лляна сукня максі з тонкими бретелями

Легкі сукні до підлоги, які облягають фігуру і мають елегантний вигляд, не можуть не стати трендом цього сезону. Вони підходять для теплих днів і можуть бути різних кольорів — від нейтральних пастельних до яскравих відтінків, таких як кораловий або бірюзовий.

Наймодніші лляні сукні цього сезону
Лляна довга сукня на бретелях. Фото: Vogue

Лляна сукня з рукавами "летюча миша"

Сукні в стилі oversize із рукавами "летюча миша" додають об'єму та виглядають дуже вільно і комфортно. Вони підходять для неформальних виходів і чудово поєднуються з літніми аксесуарами.

Як носити лляні сукні цього сезону
Oversize сукня. Фото: Vogue

Лляна сукня з асиметричним кроєм

Асиметричний стиль образу, де одна частина сукні коротша за іншу, додає елегантності та сучасності. Це чудовий варіант для вечірки чи виходу на особливу подію.

Які лляні сукні носити весною-літом 2025
Сукня з асиметричним кроєм. Фото: Vogue

Лляна сукня-туніка

Лляні сукні-туніки — один із найперспективніших варіантів цього сезону. Вони надзвичайно зручні та легкі, і підійдуть як для походу на пляж, так і на офіційну подію. Сукні можуть бути прямими або мати легкий приталений силует. Часто їх носять з ніжними поясами.

Найкращі лляні сукні 2025 року
Сукня-туніка. Фото: Vogue

Так, лляні сукні вже давно вийшли за межі курортного гардероба та пляжного стилю. Тепер їх одягають в офіс, на вечірки, зустрічі з друзями та як повсякдення образи. Їх дуже просто стилізувати, адже до цих суконь пасують як кеди, так і вишукані підбори. Для завершення образу чудово підійдуть золоті прикраси, бейсболки, капелюхи та плетені сумки.

Загалом, цей природний матеріал дозволяє шкірі дихати, що робить його ідеальним для найспекотніших днів літа. Окрім того, льон є символом елегантності, дозволяючи створити стильний і вишуканий вигляд без зайвих зусиль.

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