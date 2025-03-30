Как носить льняные платья в этом сезоне — стильные образы на каждый день

Девушка в льняном платье. Фото из Instagram

Льняные платья всегда популярны весной и летом благодаря их легкости, воздухопроницаемости и естественному виду. Этот сезон не является исключением и модницы уже собирают стильные луки с этими платьями.

Об этом пишет Vogue.

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Льняное платье макси с тонкими бретелями

Легкие платья в пол, которые облегают фигуру и выглядят элегантно, не могут не стать трендом этого сезона. Они подходят для теплых дней и могут быть разных цветов — от нейтральных пастельных до ярких оттенков, таких как коралловый или бирюзовый.

Льняное длинное платье на бретелях. Фото: Vogue

Льняное платье с рукавами "летучая мышь"

Платья в стиле oversize с рукавами "летучая мышь" добавляют объема и выглядят очень свободно и комфортно. Они подходят для неформальных выходов и прекрасно сочетаются с летними аксессуарами.

Oversize платье. Фото: Vogue

Льняное платье с асимметричным кроем

Асимметричный стиль образа, где одна часть платья короче другой, добавляет элегантности и современности. Это отличный вариант для вечеринки или выхода на особое событие.

Платье с асимметричным кроем. Фото: Vogue

Льняное платье-туника

Льняные платья-туники — один из самых перспективных вариантов этого сезона. Они чрезвычайно удобные и легкие, и подойдут как для похода на пляж, так и на официальное событие. Платья могут быть прямыми или иметь легкий приталенный силуэт. Часто их носят с нежными поясами.

Платье-туника. Фото: Vogue

Тау, льняные платья уже давно вышли за пределы курортного гардероба и пляжного стиля. Теперь их одевают в офис, на вечеринки, встречи с друзьями и как повседневные образы. Их очень просто стилизовать, ведь к этим платьям подходят как кеды, так и изысканные каблуки. Для завершения образа прекрасно подойдут золотые украшения, бейсболки, шляпы и плетеные сумки.

В общем, этот природный материал позволяет коже дышать, что делает его идеальным для самых жарких дней лета. Кроме того, лен является символом элегантности, позволяя создать стильный и изысканный вид без лишних усилий.

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