Стильний весняний образ від Даші Квіткової здивує усіх

Даша Квіткова. Фото: instagram/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова знову на висоті. Під час відпочинку в Іспанії вона показала стильний образ з напівпрозорої тканини у світлих тонах, чим підкорила тренди та з'явилась у всіх на вустах.

Відповідні фото Даша Квіткова опублікувала в Instagram.

Читайте також:

Стильний образ на весну від Даші Квіткової

Квіткова поділилась фото, на яких одягнена в сучасний образ у нейтральних та ніжних відтінках. На блогерці комплект із топа та легінсів із напівпрозорої тканини з мармуровим ефектом у світло-сірих тонах.

Стильний лук Даші Квіткової. Фото: instagram/kvittkova

Доповнює її образ об’ємна куртка кольору бежевого хакі, яка додає розслабленості та акцентує на топі. Закінчила свій образ Даша Квіткова високими ботфортами на підборах, що виконані з тієї ж тканини, що й легінси, створюючи ефект суцільного силуету.

Стильний лук Даші Квіткової. Фото: instagram/kvittkova

Стильний лук Даші Квіткової. Фото: instagram/kvittkova

Волосся рівне, довге, світле, укладене з боковим проділом і закріплене невидимою шпилькою. Макіяж мінімалістичний, підкреслює природну красу. А аксесуари, які обрала блогерка, влучно підкресли її лук та додали йому ніжності.

Загалом образ виглядає вишукано, модно та впевнено, з акцентом на комфорт і трендовість.

Раніше Белла Гадід показала два тренди, які стали хітом весни-2025.

Водночас Андре Тан назвав кольори, які будуть актуальними цього сезону.