Стильный весенний образ от Даши Квитковой удивит всех

Даша Квиткова. Фото: instagram/kvittkova

Украинский блогер Даша Квиткова снова на высоте. Во время отдыха в Испании она показала стильный образ из полупрозрачной ткани в светлых тонах, чем покорила тренды и появилась у всех на устах.

Соответствующие фото Даша Квиткова опубликовала в Instagram.

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Квиткова поделилась фото, на которых одета в современный образ в нейтральных и нежных оттенках. На блогере комплект из топа и леггинсов из полупрозрачной ткани с мраморным эффектом в светло-серых тонах.

Стильный лук Даши Квитковой. Фото: instagram/kvittkova

Дополняет ее образ объемная куртка цвета бежевого хаки, которая добавляет расслабленности и акцентирует на топе. Закончила свой образ Даша Квиткова высокими ботфортами на каблуке, которые выполненные из той же ткани, что и леггинсы, создавая эффект сплошного силуэта.

Стильный лук Даши Квитковой. Фото: instagram/kvittkova

Стильный лук Даши Квитковой. Фото: instagram/kvittkova

Волосы ровные, длинные, светлые, уложены с боковым пробором и закреплены невидимой заколкой. Макияж минималистичный, подчеркивающий естественную красоту. А аксессуары, которые выбрала блогер, точно подчеркнули ее лук и добавили ему нежности.

В целом образ выглядит изысканно, модно и уверенно, с акцентом на комфорт и трендовость.

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