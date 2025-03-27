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Даша Квиткова удивила модным образом — раньше такого не носила

27 марта 2025 08:40
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор
Стильный весенний образ от Даши Квитковой удивит всех
Даша Квиткова. Фото: instagram/kvittkova
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор

Украинский блогер Даша Квиткова снова на высоте. Во время отдыха в Испании она показала стильный образ из полупрозрачной ткани в светлых тонах, чем покорила тренды и появилась у всех на устах.

Соответствующие фото Даша Квиткова опубликовала в Instagram.

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Стильный образ на весну от Даши Квитковой

Квиткова поделилась фото, на которых одета в современный образ в нейтральных и нежных оттенках. На блогере комплект из топа и леггинсов из полупрозрачной ткани с мраморным эффектом в светло-серых тонах.

Стильний образ на весну від Даші Квіткової
Стильный лук Даши Квитковой. Фото: instagram/kvittkova

Дополняет ее образ объемная куртка цвета бежевого хаки, которая добавляет расслабленности и акцентирует на топе. Закончила свой образ Даша Квиткова высокими ботфортами на каблуке, которые выполненные из той же ткани, что и леггинсы, создавая эффект сплошного силуэта.

Даша Квіткова показалась у стильному образі
Стильный лук Даши Квитковой. Фото: instagram/kvittkova
Трендовий лук на весну 2025 року
Стильный лук Даши Квитковой. Фото: instagram/kvittkova

Волосы ровные, длинные, светлые, уложены с боковым пробором и закреплены невидимой заколкой. Макияж минималистичный, подчеркивающий естественную красоту. А аксессуары, которые выбрала блогер, точно подчеркнули ее лук и добавили ему нежности.

В целом образ выглядит изысканно, модно и уверенно, с акцентом на комфорт и трендовость.

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