Белла Гадід повернула два культові тренди — ось що носити у 2025

Белла Гадід. Фото: Instagram.com/bellahadid

Американська супермодель Белла Гадід знову на висоті — і не лише на подіумі. Після гучного повернення під час Тижня моди весна-літо 2025, коли вона з’явилася на шоу Saint Laurent у стильному костюмі 80-х із масивними окулярами, вона продовжує привертати увагу і в новому модному сезоні.

Про це пише Vogue.

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Цього разу Белла опинилась в центрі уваги вже в Парижі, куди приїхала з Рима напередодні показу Saint Laurent. Відзначимо, що майже усі її повсякденні образи нагадують кадри з модного журналу.

Цього разу модель помітили у стильному total-black look. Вона поєднала два модні хіти з минулого — графічну футболку та шкіряні штани. Чорна футболка з блискучим декором від Re/Done одразу ж викликала асоціації з естетикою нульових. До неї Белла додала штани з м’якої шкіри з низькою посадкою та розрізами біля щиколоток — дуже в дусі 90-х.

Новий образ моделі. Фото: Vogue

Свій образ вона доповнила шкіряною курткою, ременем у стилі вестерн з масивною срібною пряжкою, квадратними сонцезахисними окулярами, чорною сумкою Sac De Jour від Saint Laurent із фактурою під крокодила та стильними лоферами на підборах з металевими деталями від The Row.

Макіяж — природний і легкий, зачіска — акуратний пучок. Такий вигляд зазвичай вибирають, коли прямують на примірку або репетицію перед показом — і це ще один знак, що Белла вже в модному ритмі.

Ніжний макіяж. Фото: Vogue

Цей street-style вихід ще раз підтвердив: футболки з принтами знову на піку. До речі, нещодавно у Нью-Йорку Беллу вже бачили у вінтажній футболці з обкладинкою альбому гурту En Vogue. А щодо шкіряних штанів — це взагалі її улюблений елемент гардероба. Вона часто носить і замшеві чапси, і шкіряні джинси з вирізами — наприклад, саме такі вона обрала на побачення з Аданом Бануелосом.

Чи стане це поєднання новим глобальним трендом — покаже час. Але одне вже ясно: у виконанні Белли Гадід графічна футболка та шкіряні штани мають настільки крутий вигляд, що модники по всьому світу точно візьмуть цей образ на замітку.

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