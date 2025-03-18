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Два тренда от Беллы Хадид, которые стали хитом сезона 2025

18 марта 2025 09:21
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Белла Хадид вернула два культовых тренда — вот что носить в 2025
Белла Хадид. Фото: Instagram.com/bellahadid
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Американская супермодель Белла Хадид снова на высоте — и не только на подиуме. После громкого возвращения во время Недели моды весна-лето 2025, когда она появилась на шоу Saint Laurent в стильном костюме 80-х с массивными очками, она продолжает привлекать внимание и в новом модном сезоне.

Об этом пишет Vogue.

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На этот раз Белла оказалась в центре внимания уже в Париже, куда приехала из Рима накануне показа Saint Laurent. Отметим, что почти все ее повседневные образы напоминают кадры из модного журнала.

На этот раз модель заметили в стильном total-black look. Она соединила два модных хита из прошлого — графическую футболку и кожаные брюки. Черная футболка с блестящим декором от Re/Done сразу же вызвала ассоциации с эстетикой нулевых. К ней Белла добавила брюки из мягкой кожи с низкой посадкой и разрезами у щиколоток — очень в духе 90-х.

Белла Гадід здивувала новим образом
Новый образ модели. Фото: Vogue

Свой образ она дополнила кожаной курткой, ремнем в стиле вестерн с массивной серебряной пряжкой, квадратными солнцезащитными очками, черной сумкой Sac De Jour от Saint Laurent с фактурой под крокодила и стильными лоферами на каблуках с металлическими деталями от The Row.

Макияж — естественный и легкий, прическа — аккуратный пучок. Такой вид обычно выбирают, когда направляются на примерку или репетицию перед показом — и это еще один знак, что Белла уже в модном ритме.

Хадід задає тренди у 2025 році
Нежный макияж. Фото: Vogue

Этот street-style выход еще раз подтвердил: футболки с принтами снова на пике. Кстати, недавно в Нью-Йорке Беллу уже видели в винтажной футболке с обложкой альбома группы En Vogue. А что касается кожаных брюк — это вообще ее любимый элемент гардероба. Она часто носит и замшевые чапсы, и кожаные джинсы с вырезами — например, именно такие она выбрала на свидание с Аданом Бануэлосом.

Станет ли это сочетание новым глобальным трендом —- покажет время. Но одно уже ясно: в исполнении Беллы Хадид графическая футболка и кожаные брюки выглядят настолько круто, что модники по всему миру точно возьмут этот образ на заметку.

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