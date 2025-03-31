Какие вещи носить весной и летом 2025 года — лучшие новинки

Трендовые вещи весны и лета, с которыми не захотите расставаться
С приходом весны хочется не только снять тяжелую верхнюю одежду, но и буквально перезагрузить свой гардероб. Именно сейчас идеальное время примерить что-то новое — легкое, игривое, вдохновляющее. В этом сезоне среди самых ярких трендов — вещи от украинских брендов. И они действительно достойны твоего внимания.
В Cosmopolitan рассказали об этом подробнее.
Модные новинки 2025 года, которые достойны внимания
Платье от The Coat
Это платье выглядит так, будто его создали специально для магического путешествия между миром фантастики и сказки. Полупрозрачное, длинное, оно будто создано для того, чтобы ловить на себе восхищенные взгляды.
Сумка NÚKOT x PAPAYA
Когда смотришь на эту сумку в оттенке сливочного масла — сразу хочется отправиться в путешествие по Италии. Мягкая натуральная кожа, лаконичная форма — такая вещь точно станет вашей любимой.
Кафтан от Moodstories
Этот вариант — для тех, кто ценит уникальные ткани и особую подачу. Хлопок, авторский орнамент и легкий объем — идеально как для города, так и для пляжа.
Куртка-ветровка от STIMMA
Теннисный стиль захватил модное пространство, и эта куртка — как раз в точку. Легкая, удобная, но с характером — чтобы выглядеть круто, даже когда ветер.
Бельевой сет от Pétale Intimates
Нежный, воздушный, мягкий — этот комплект прямо создан для себя-любимой. Пудровые цвета, деликатное кружево и шелк-сатин — абсолютная весенняя эстетика.
Сумка POÉLLE х ЦУМ
Если хотите аксессуар с историей — обратите внимание на эту коллекцию. Вдохновением стали классические голландские натюрморты, а цвета — как картина: лимонный, пудровый, шоколадный.
Льняной сарафан от PHENOMENA
100% натуральный лен, возможность выбрать цвет, длину и даже детали под себя — вот он, настоящий slow fashion. А еще это очень красиво.
Шелковый халат от MOLODO
Есть вещи, которые не хочется снимать. И этот халат именно такой. Идеальный для утренников с кофе, вечеров с маской на лице или просто пижамных выходных.
Сет от C.ICON
Блуза и юбка из кружева выглядят одновременно нежно и по-современному остро. Добавьте структурированный жакет — и получите идеальный образ для работы, события или вечернего выхода.
Платье-комбинация от O.TAJE
Да, бельевой стиль не сдает позиций. Но теперь в моде широкие бретели — выглядит увереннее и добавляет немного драматизма. Идеальная база на весну.
Футболка и шорты от Leinle
Этот образ о комфорте и свободе движений. О текстурах, которые "дышат".
Такой набор точно станет вашим фаворитом на каждый день — и дома, и на прогулку.
Ранее мы писали о том, какая юбка стала самой желанной этой весной.
Также мы сообщали, какие вещи стоит надеть на работу, чтобы выглядеть стильно.
Читайте Новини.LIVE!