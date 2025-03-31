Какие вещи носить весной и летом 2025 года — лучшие новинки

Стильная девушка. Фото: Freepik

С приходом весны хочется не только снять тяжелую верхнюю одежду, но и буквально перезагрузить свой гардероб. Именно сейчас идеальное время примерить что-то новое — легкое, игривое, вдохновляющее. В этом сезоне среди самых ярких трендов — вещи от украинских брендов. И они действительно достойны твоего внимания.

В Cosmopolitan рассказали об этом подробнее.

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Платье от The Coat

Это платье выглядит так, будто его создали специально для магического путешествия между миром фантастики и сказки. Полупрозрачное, длинное, оно будто создано для того, чтобы ловить на себе восхищенные взгляды.

Платье от The Coat. Фото: Cosmopolitan

Сумка NÚKOT x PAPAYA

Когда смотришь на эту сумку в оттенке сливочного масла — сразу хочется отправиться в путешествие по Италии. Мягкая натуральная кожа, лаконичная форма — такая вещь точно станет вашей любимой.

Сумка NÚKOT x PAPAYA. Фото: Cosmopolitan

Кафтан от Moodstories

Этот вариант — для тех, кто ценит уникальные ткани и особую подачу. Хлопок, авторский орнамент и легкий объем — идеально как для города, так и для пляжа.

Кафтан от Moodstories. Фото: Cosmopolitan

Куртка-ветровка от STIMMA

Теннисный стиль захватил модное пространство, и эта куртка — как раз в точку. Легкая, удобная, но с характером — чтобы выглядеть круто, даже когда ветер.

Куртка-ветровка от STIMMA, фото: Cosmopolitan

Бельевой сет от Pétale Intimates

Нежный, воздушный, мягкий — этот комплект прямо создан для себя-любимой. Пудровые цвета, деликатное кружево и шелк-сатин — абсолютная весенняя эстетика.

Бельевой сет от Pétale Intimates. Фото: Cosmopolitan

Сумка POÉLLE х ЦУМ

Если хотите аксессуар с историей — обратите внимание на эту коллекцию. Вдохновением стали классические голландские натюрморты, а цвета — как картина: лимонный, пудровый, шоколадный.

Сумка POÉLLE х ЦУМ. Фото: Cosmopolitan

Льняной сарафан от PHENOMENA

100% натуральный лен, возможность выбрать цвет, длину и даже детали под себя — вот он, настоящий slow fashion. А еще это очень красиво.

Льняной сарафан от PHENOMENA. Фото: Cosmopolitan

Шелковый халат от MOLODO

Есть вещи, которые не хочется снимать. И этот халат именно такой. Идеальный для утренников с кофе, вечеров с маской на лице или просто пижамных выходных.

Шелковый халат от MOLODO. Фото: Cosmopolitan

Сет от C.ICON

Блуза и юбка из кружева выглядят одновременно нежно и по-современному остро. Добавьте структурированный жакет — и получите идеальный образ для работы, события или вечернего выхода.

Сет от C.ICON. Фото: Cosmopolitan

Платье-комбинация от O.TAJE

Да, бельевой стиль не сдает позиций. Но теперь в моде широкие бретели — выглядит увереннее и добавляет немного драматизма. Идеальная база на весну.

Платье-комбинация от O.TAJE. Фото: Cosmopolitan

Футболка и шорты от Leinle

Этот образ о комфорте и свободе движений. О текстурах, которые "дышат".

Футболка и шорты от Leinle, фото: Cosmopolitan

Такой набор точно станет вашим фаворитом на каждый день — и дома, и на прогулку.

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