Трендові ідеї для офісу — 5 образів, що варто повторити

Дівчина йде на роботу. Фото: Freepik

Останнім часом все більше людей обирають не роботу вдома, а офіс. І справа не лише в зміні обстановки — просто хочеться живого спілкування, нових вражень, а ще вигуляти стильні луки. Дрес-код, звісно, ніхто не скасовував, але зараз мода стала більш гнучкою: дозволяє додати в щоденні образи щось цікаве, свіже, не виходячи за рамки.

У Cosmopolitan поділились кількома модними ідеями, які підійдуть саме для офісу.

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Жакет із замші

Цього сезону замша — справжня зірка. Вона має дорогий вигляд, відчувається м’яко й чудово пасує до офісного стилю. Обирайте жакети з цього матеріалу у стриманих відтінках — коричневий, сірий, молочний. Додайте ремінь із масивною пряжкою, який підтримає образ і гармонійно поєднається з прикрасами.

Жакет із замші. Фото з Instagram

Трикотажний сет зі спідницею

Це ідеальний варіант для тих, хто хоче зранку одягтись за хвилину, але мати розкішний вигляд. Комплект із довгої спідниці та топа має стриманий, але дуже стильний вигляд. Щоб додати настрою — оберіть яскраву сумку або кольорове пальто. Червоний, до речі, в тренді.

Стильний образ. Фото з Instagram

Костюм з приталеним жакетом і спідницею

Новий погляд на класичний діловий дует. Такий костюм — як білий аркуш: сам по собі лаконічний, але легко доповнюється прикрасами. Спробуйте зібрати волосся й додати великі сережки — відразу +100 до елегантності.

Жіночий костюм. Фото з Instagram

Кардиган

У перехідну пору без нього — ніяк. Оберіть кардиган із ніжної пряжі, який хочеться обійняти. І не бійтеся поєднувати його з грубішими речами — шкіряною спідницею чи важкими чоботами. Контрасти зараз у моді.

Кардиган. Фото з Instagram

Оновить гардероб до весни — це не про витрати, а про настрій. Навіть один новий елемент може зробити ваші офісні будні стильнішими та яскравішими.

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