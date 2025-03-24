Які речі з 80-х знову в тренді — ефектні образи для цього сезону

Дівчина в офіційному костюмі. Фото: freepik

Мініспідниці, костюми-трійки та жакети з гострими лацканами знову повернулися у тренди. Останнім часом мода все частіше "озирається" назад і відроджує стиль 1980-х років. Усе, що ми колись бачили на фото, ожило і стало "свіжими" трендами.

Детальніше про це розповість Vogue.

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В моду повертаються ті тренди, які задали відомі жінки зі США чи Великої Британії у 1980-х роках. Вісімдесяті були епохою могутніх, амбітних і незалежних жінок, які не боялися заявити про себе як у кар’єрі, так і в моді. Серед них політикині, перші леді, громадські діячки та співачки, які запам'яталися ефектними образами.

Ненсі Рейган

Дружина 40-го президента США Рональда Рейгана зробила вагомий внесок для сприйняття стилю жінок лідерів країн у всьому світі. Ненсі запам'яталася офіційними, але з яскравими елементами образами, строгими формами, де є можливість для гри з тканинами і принтами.

Стиль Ненсі Рейган. Фото: Vogue

Маргарет Тетчер

Маргарет Тетчер — перша жінка на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. У всьому світі її називали сталевою леді, і в неї були відповідні образи: костюми-трійки з мініспідницею, жакети з гострими лацканами, які вона застібала на усі ґудзики, офіційні сукні, маленька прямокутна сумка, іконічна зачіска та кліпси.

Офіційний стиль Маргарет Тетчер. Фото: Vogue

Мадонна

Мадонна — королева попмузики, яка зробила стиль провокаційним, змішуючи жіночність із бунтарським духом. Вона сміливо поєднувала андеграунд стиль, любила масивні підвіски та стилізувала капрі й манітопи.

Ця жінка, є бунтарською легендою вісімдесятих, якою надихались по всьому світі.

Мадонна. Фото: Vogue

Грейс Джонс

Американська співачка відома своїм андрогінним стилем, який вона плекала за допомогою дуже короткої зачіски, яскравого макіяжу та акцентованих вилиць. Джонс одягала піджаки, які були дуже схожі на чоловічі, багато шкіри та масивні браслети.

Грейс Джонс. Фото: Vogue

Зараз більшість з цих речей знову актуальні, тому сміливо можна додавати їх до свого гардероба, щоб урізноманітнювати щоденні образи. З ними виходять досить сміливі та стильні луки з нотками ретро.

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