Які речі з 80-х знову в тренді — ефектні образи для цього сезону

Тренди 80-х повертаються — як мати стильний вигляд у 2025 році
Мініспідниці, костюми-трійки та жакети з гострими лацканами знову повернулися у тренди. Останнім часом мода все частіше "озирається" назад і відроджує стиль 1980-х років. Усе, що ми колись бачили на фото, ожило і стало "свіжими" трендами.
Детальніше про це розповість Vogue.
Образи жінок з 1980-х, які популярні сьогодні
В моду повертаються ті тренди, які задали відомі жінки зі США чи Великої Британії у 1980-х роках. Вісімдесяті були епохою могутніх, амбітних і незалежних жінок, які не боялися заявити про себе як у кар’єрі, так і в моді. Серед них політикині, перші леді, громадські діячки та співачки, які запам'яталися ефектними образами.
Ненсі Рейган
Дружина 40-го президента США Рональда Рейгана зробила вагомий внесок для сприйняття стилю жінок лідерів країн у всьому світі. Ненсі запам'яталася офіційними, але з яскравими елементами образами, строгими формами, де є можливість для гри з тканинами і принтами.
Маргарет Тетчер
Маргарет Тетчер — перша жінка на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. У всьому світі її називали сталевою леді, і в неї були відповідні образи: костюми-трійки з мініспідницею, жакети з гострими лацканами, які вона застібала на усі ґудзики, офіційні сукні, маленька прямокутна сумка, іконічна зачіска та кліпси.
Мадонна
Мадонна — королева попмузики, яка зробила стиль провокаційним, змішуючи жіночність із бунтарським духом. Вона сміливо поєднувала андеграунд стиль, любила масивні підвіски та стилізувала капрі й манітопи.
Ця жінка, є бунтарською легендою вісімдесятих, якою надихались по всьому світі.
Грейс Джонс
Американська співачка відома своїм андрогінним стилем, який вона плекала за допомогою дуже короткої зачіски, яскравого макіяжу та акцентованих вилиць. Джонс одягала піджаки, які були дуже схожі на чоловічі, багато шкіри та масивні браслети.
Зараз більшість з цих речей знову актуальні, тому сміливо можна додавати їх до свого гардероба, щоб урізноманітнювати щоденні образи. З ними виходять досить сміливі та стильні луки з нотками ретро.
Раніше ми писали, який стиль 1980-х знову актуальний у 2025 році.
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