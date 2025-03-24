Какие вещи из 80-х снова в тренде — эффектные образы для этого сезона

Девушка в официальном костюме. Фото: freepik

Мини-юбки, костюмы-тройки и жакеты с острыми лацканами снова вернулись в тренды. В последнее время мода все чаще "оглядывается" назад и возрождает стиль 1980-х годов. Все, что мы когда-то видели на фото, ожило и стало "свежими" трендами.

Подробнее об этом расскажет Vogue.

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В моду возвращаются те тренды, которые задали известные женщины из США или Великобритании в 1980-х годах. Восьмидесятые были эпохой могущественных, амбициозных и независимых женщин, которые не боялись заявить о себе как в карьере, так и в моде. Среди них политики, первые леди, общественные деятели и певицы, которые запомнились эффектными образами.

Нэнси Рейган

Жена 40-го президента США Рональда Рейгана внесла весомый вклад для восприятия стиля женщин лидеров стран во всем мире. Нэнси запомнилась официальными, но с яркими элементами образами, строгими формами, где есть возможность для игры с тканями и принтами.

Стиль Нэнси Рейган. Фото: Vogue

Маргарет Тэтчер

Маргарет Тэтчер — первая женщина на посту премьер-министра Великобритании. Во всем мире ее называли стальной леди и у нее были соответствующие образы: костюмы-тройки с мини-юбкой, жакеты с острыми лацканами, которые она застегивала на все пуговицы, официальные платья, маленькая прямоугольная сумка, иконическая прическа и клипсы.

Официальный стиль Маргарет Тэтчер. Фото: Vogue

Мадонна

Мадонна — королева поп-музыки, которая сделала стиль провокационным, смешивая женственность с бунтарским духом. Она смело сочетала андеграунд стиль, любила массивные подвески и стилизовала капри и манитопы.

Эта женщина, является бунтарской легендой восьмидесятых, которой вдохновлялись по всему миру.

Мадонна. Фото: Vogue

Грейс Джонс

Американская певица известна своей андрогинным стилем, который она лелеяла с помощью очень короткой прически, яркого макияжа и акцентированных скул. Джонс надевала пиджаки, которые были очень похожи на мужские, много кожи и массивные браслеты.

Грейс Джонс. Фото: Vogue

Сейчас большинство из этих вещей снова актуальны, поэтому смело можно добавлять их в свой гардероб, чтобы разнообразить ежедневные образы. С ними получаются достаточно смелые и стильные луки с нотками ретро.

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