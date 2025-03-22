Одяг 1980-х в моді 2025 — що варто носити цього сезону

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Останнім часом мода все частіше озирається назад — і саме 1980-ті знову на піку. У 2025 році ця епоха повертається не просто як спогад, а як справжній модний вибух. Великі плечі, багато блиску, тюль, строкаті принти — усе те, що ми колись бачили на фотографіях з минулого, тепер стало найсвіжішим трендом.

У Vogue розповіли про це детальніше.

Читайте також:

Які тренди диктують дизайнери цього сезону

У колекціях сезону весна-літо 2025 можна побачити справжній парад яскравих образів. Об’ємні жакети, металеві тканини, футболки з незвичними принтами, масивні прикраси — усе це наче зійшло з кадрів старих кліпів, але з новим настроєм. Наприклад, у Emporio Armani — багатошаровість, у Marni — силуети з натяком на ностальгію, а у Saint Laurent — справжній феєрверк кольорів і фактур.

Bottega Veneta. Фото: Vogue

Та навіть класика набула нової форми. Louis Vuitton, Bottega Veneta, Stella McCartney — усі вони показали, як можна поєднати силу і ніжність. Повертаються костюми з широкими плечима, але замість жорстких ліній — м’які тканини і стримані тони. Це вже не про домінування, а про впевненість в собі.

Saint Laurent. Фото: Vogue

Цікаво, що мода 1980-х народилася у складні часи — і, здається, ми знову переживаємо щось подібне. Тоді люди шукали спосіб втекти від проблем у яскравість і гламур. Сьогодні все повторюється: одяг знову стає способом підняти настрій, додати драйву і сказати світу — я не боюсь бути яскравим.

Аксесуари теж не відстають — вони сміливі, великі, трохи зухвалі, але саме в них відчувається характер. Максималізм знову в моді, і це чудово. Бо саме він дозволяє бути собою — гучною, веселою, нестандартною.

Louis Vuitton. Фото: Vogue

Тож якщо хочеться трохи гламуру з нотками бунту — саме час звернути увагу на стиль 80-х у сучасному прочитанні. Він точно не залишить нікого байдужим.

Раніше ми писали про те, які кеди з 90-х повернулись в тренди.

Також ми повідомляли, які моделі джинсів в топі цієї весни.