Трендовые идеи для офиса — 5 образов, которые стоит повторить

Девушка идет на работу. Фото: Freepik

В последнее время все больше людей выбирают не работу дома, а офис. И дело не только в смене обстановки — просто хочется живого общения, новых впечатлений, а еще выгулять стильные луки. Дресс-код, конечно, никто не отменял, но сейчас мода стала более гибкой: позволяет добавить в ежедневные образы что-то интересное, свежее, не выходя за рамки.

В Cosmopolitan поделились несколькими модными идеями, которые подойдут именно для офиса.

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Жакет из замши

В этом сезоне замша — настоящая звезда. Она выглядит дорого, ощущается мягко и прекрасно подходит к офисному стилю. Выбирайте жакеты из этого материала в сдержанных оттенках — коричневый, серый, молочный. Добавьте ремень с массивной пряжкой, который поддержит образ и гармонично сочетается с украшениями.

Жакет из замши. Фото из Instagram

Трикотажный сет с юбкой

Это идеальный вариант для тех, кто хочет утром одеться за минуту, но выглядеть роскошно. Комплект из длинной юбки и топа выглядит сдержанно, но очень стильно. Чтобы добавить настроения — выберите яркую сумку или цветное пальто. Красный, кстати, в тренде.

Стильный образ. Фото из Instagram

Костюм с приталенным жакетом и юбкой

Новый взгляд на классический деловой дуэт. Такой костюм — как белый лист: сам по себе лаконичный, но легко дополняется украшениями. Попробуйте собрать волосы и добавить крупные серьги — сразу +100 к элегантности.

Женский костюм. Фото из Instagram

Кардиган

В переходную пору без него — никак. Выберите кардиган из нежной пряжи, который хочется обнять. И не бойтесь сочетать его с более грубыми вещами — кожаной юбкой или тяжелыми сапогами. Контрасты сейчас в моде.

Кардиган. Фото из Instagram

Обновить гардероб к весне — это не о расходах, а о настроении. Даже один новый элемент может сделать ваши офисные будни более стильными и яркими.

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