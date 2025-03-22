Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Усе наймодніше — топ fashion-покупки березня 2025 arrow

Усе наймодніше — топ fashion-покупки березня 2025

22 березня 2025 19:44
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Що купують модниці у березні 2025 — найактуальніші речі
Стильна дівчина. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Оновлювати гардероб навесні — це як починати життя з чистого аркуша. Коли за вікном стає тепліше, так і тягне прибрати важкі пуховики та об’ємні чоботи, а натомість дістати щось легке, свіже й стильне. Весна вже прийшла — саме час зробити ревізію шафи та додати кілька новинок, які точно зроблять ваш образ особливим у сезоні весна-літо 2025.

Про це пише Harper's Bazaar

Читайте також:

Замість зимових речей тепер на сцену виходять тренчі та пальта. І тут варіантів більш ніж достатньо: комусь до душі витончена модель із деконструктивними деталями від Victoria Beckham, хтось обирає oversize, як у Gucci, а для тих, хто любить щось незвичайне — короткий тренч від Magda Butrym точно стане родзинкою образу.

Вікторія Бекхем пропонує своє бачення тренчу
Деконструйований тренч Victoria Beckham. Фото: Cosmopolitan

Костюми — це взагалі класика, яка ніколи не втрачає актуальності. Хочете варіант зі штанами? Будь ласка! А якщо зі спідницею — теж без проблем. Miu Miu, Massimo Dutti та Zara вже підготували моделі на будь-який смак. А якщо хочеться чогось трохи сміливішого — зверніть увагу на комбінезон у діловому стилі від австралійського бренду St Agni.

Жіночий костюм зі штанами завжди актуальний
Костюм зі штанами від COOSH. Фото: Cosmopolitan

Трикотаж також не здає позицій. У міжсезоння теплі в’язані речі — справжній порятунок. Подовжені кардигани, як у Stella McCartney, м’які джемпери від Reformation чи стильні лонгсліви Max Mara — усе це легко поєднується зі штанами або джинсами й має дуже весняний вигляд.

До речі, про штани: модель від Alaïa з цікавою блискавкою або джинси Stella McCartney з ланцюжками — ідеальний варіант для тих, хто хоче виділятися. А якщо душа лежить до шкіряних фактур — зверніть увагу на спідницю міді від By Malene Birger або на варіант з крокодиловим тисненням від Tom Ford.

Штани, що пасують під усе
Штани Alaïa. Фото: Cosmopolitan

Ну й, звісно, прикраси. Весна — найкращий час додати трохи блиску до повсякденного стилю. Металеві сережки Jil Sander, витончений браслет Toteme або унікальна каблучка з дорогоцінним камінням від українського бренду Rara — кожна деталь робить образ завершеним.

Раніше ми писали про те, що модниці купують найчастіше цього сезону.

Також ми повідомляли про які весняні тренди потрібно знати вже зараз.

мода тренди речі весна стиль
Реклама
Реклама
Реклама