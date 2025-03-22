Що купують модниці у березні 2025 — найактуальніші речі

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Оновлювати гардероб навесні — це як починати життя з чистого аркуша. Коли за вікном стає тепліше, так і тягне прибрати важкі пуховики та об’ємні чоботи, а натомість дістати щось легке, свіже й стильне. Весна вже прийшла — саме час зробити ревізію шафи та додати кілька новинок, які точно зроблять ваш образ особливим у сезоні весна-літо 2025.

Про це пише Harper's Bazaar.

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Замість зимових речей тепер на сцену виходять тренчі та пальта. І тут варіантів більш ніж достатньо: комусь до душі витончена модель із деконструктивними деталями від Victoria Beckham, хтось обирає oversize, як у Gucci, а для тих, хто любить щось незвичайне — короткий тренч від Magda Butrym точно стане родзинкою образу.

Деконструйований тренч Victoria Beckham. Фото: Cosmopolitan

Костюми — це взагалі класика, яка ніколи не втрачає актуальності. Хочете варіант зі штанами? Будь ласка! А якщо зі спідницею — теж без проблем. Miu Miu, Massimo Dutti та Zara вже підготували моделі на будь-який смак. А якщо хочеться чогось трохи сміливішого — зверніть увагу на комбінезон у діловому стилі від австралійського бренду St Agni.

Костюм зі штанами від COOSH. Фото: Cosmopolitan

Трикотаж також не здає позицій. У міжсезоння теплі в’язані речі — справжній порятунок. Подовжені кардигани, як у Stella McCartney, м’які джемпери від Reformation чи стильні лонгсліви Max Mara — усе це легко поєднується зі штанами або джинсами й має дуже весняний вигляд.

До речі, про штани: модель від Alaïa з цікавою блискавкою або джинси Stella McCartney з ланцюжками — ідеальний варіант для тих, хто хоче виділятися. А якщо душа лежить до шкіряних фактур — зверніть увагу на спідницю міді від By Malene Birger або на варіант з крокодиловим тисненням від Tom Ford.

Штани Alaïa. Фото: Cosmopolitan

Ну й, звісно, прикраси. Весна — найкращий час додати трохи блиску до повсякденного стилю. Металеві сережки Jil Sander, витончений браслет Toteme або унікальна каблучка з дорогоцінним камінням від українського бренду Rara — кожна деталь робить образ завершеним.

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