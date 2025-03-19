Тренди весни-2025 — що потрібно носити зараз, щоб бути в моді

Дівчина в трендовому образі. Фото: Freepik

Тиждень моди в Мілані — це завжди модне свято, але цього разу street style перевершив усі очікування. Вже зрозуміло, що саме ловити в трендових магазинах навесні-2025.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Короткі пухнасті шубки

Такого ще не було: весна — а всі в шубах! Але не звичайних, а м’яких, пухнастих і напрочуд яскравих. Жовті, бузкові, рожеві, м’ятні — кольори, що одразу підіймають настрій. Це справжній cozy-шик: поєднання комфорту й ефектності.

Така шубка моментально перетворює базовий лук на стильний street-style образ. Її носять із джинсами, мініспідницями, класичними штанами — і всюди має доречний вигляд.

Дівчина в пухнастій шубці. Фото: Freepik

Бохо-стиль повертається

Бахрома, шкіра, етніка, розслаблені силуети й природні текстури — бохо-естетика повертає дух мандрів і свободи. Але цього разу вона оновлена: менше хіпі — більше елегантності. Наприклад, легка сукня з етнічним орнаментом чудово поєднується з масивними черевиками або суворим жакетом. Бахрома з’являється навіть на сумках і пальтах.

Пастельні аксесуари

Пастельна гама — справжня модна терапія. У новому сезоні це не просто тренд — це естетика легкості й ніжності. Аксесуари в кольорах персикового морозива, лаванди, фісташки чи молочного топленого крему — витончене доповнення до будь-якого образу. Особливо круто виглядають мікси пастельних сумок із total-black луками — мінімум зусиль, максимум стилю.

Рожевий

Так, рожевий знову в центрі уваги. Але не лише як барбікор — тепер палітра набагато ширша: від холодного фуксійного до пудрово-рожевого. Він з’являється у всьому — від тотальних образів до дрібних деталей. Рожеві жакети, пальта, сумки, сукні, манікюр — цей колір ніби заряджає енергією.

Він підкреслює м’якість або, навпаки, додає сміливості, коли поєднується з грубими тканинами чи масивним взуттям. І, що важливо, рожевий пасує всім — варто лише знайти свій відтінок.

Рожева шкіряна куртка. Фото: Freepik

Мереживні колготки

Ніжні, витончені, іноді з флористичним чи геометричним візерунком — мереживні колготки стали справжнім відкриттям у сезоні. Це вже не просто функціональна річ, а повноцінний fashion-акцент. Вони додають образу романтики, жіночності та трішки зваби.

Їх одягають під шкіряні мініспідниці, довгі пальта, або навіть під відкриті сукні — все залежить від настрою.

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