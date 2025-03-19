Тренды весны-2025 — что нужно носить сейчас, чтобы быть в моде

Девушка в трендовом образе. Фото: Freepik

Неделя моды в Милане — это всегда модный праздник, но в этот раз street style превзошел все ожидания. Уже понятно, что именно ловить в трендовых магазинах весной-2025.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Короткие пушистые шубки

Такого еще не было: весна — а все в шубах! Но не обычных, а мягких, пушистых и удивительно ярких. Желтые, сиреневые, розовые, мятные — цвета, которые сразу поднимают настроение. Это настоящий cozy-шик: сочетание комфорта и эффектности.

Такая шубка моментально превращает базовый лук в стильный street-style образ. Ее носят с джинсами, мини-юбками, классическими брюками — и везде смотрится уместно.

Девушка в пушистой шубке. Фото: Freepik

Бохо-стиль возвращается

Бахрома, кожа, этника, расслабленные силуэты и природные текстуры — бохо-эстетика возвращает дух странствий и свободы. Но на этот раз она обновлена: меньше хиппи — больше элегантности. Например, легкое платье с этническим орнаментом отлично сочетается с массивными ботинками или строгим жакетом. Бахрома появляется даже на сумках и пальто.

Пастельные аксессуары

Пастельная гамма — настоящая модная терапия. В новом сезоне это не просто тренд — это эстетика легкости и нежности. Аксессуары в цветах персикового мороженого, лаванды, фисташки или молочного топленого крема — изящное дополнение к любому образу. Особенно круто смотрятся миксы пастельных сумок с total-black луками — минимум усилий, максимум стиля.

Розовый

Да, розовый снова в центре внимания. Но не только как барбикор — теперь палитра гораздо шире: от холодного фуксийного до пудрово-розового. Он появляется во всем — от тотальных образов до мелких деталей. Розовые жакеты, пальто, сумки, платья, маникюр — этот цвет будто заряжает энергией.

Он подчеркивает мягкость или, наоборот, добавляет смелости, когда сочетается с грубыми тканями или массивной обувью. И, что немаловажно, розовый подходит всем — стоит лишь найти свой оттенок.

Розовая кожаная куртка. Фото: Freepik

Кружевные колготки

Нежные, изящные, иногда с флористическим или геометрическим узором — кружевные колготки стали настоящим открытием в сезоне. Это уже не просто функциональная вещь, а полноценный fashion-акцент. Они добавляют образу романтики, женственности и немного соблазна.

Их надевают под кожаные мини-юбки, длинные пальто, или даже под открытые платья — все зависит от настроения.

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