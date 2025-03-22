Что покупают модницы в марте 2025 — самые актуальные вещи

Стильная девушка. Фото: Freepik

Обновлять гардероб весной — это как начинать жизнь с чистого листа. Когда за окном становится теплее, так и тянет убрать тяжелые пуховики и объемные сапоги, а взамен достать что-то легкое, свежее и стильное. Весна уже пришла — самое время сделать ревизию шкафа и добавить несколько новинок, которые точно сделают ваш образ особенным в сезоне весна-лето 2025.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

Читайте также:

Вместо зимних вещей теперь на сцену выходят тренчи и пальто. И здесь вариантов более чем достаточно: кому-то по душе изящная модель с деконструктивными деталями от Victoria Beckham, кто-то выбирает oversize, как у Gucci, а для тех, кто любит что-то необычное — короткий тренч от Magda Butrym точно станет изюминкой образа.

Деконструированный тренч Victoria Beckham. Фото: Cosmopolitan

Костюмы — это вообще классика, которая никогда не теряет актуальности. Хотите вариант с брюками? Пожалуйста! А если с юбкой — тоже без проблем. Miu Miu, Massimo Dutti и Zara уже подготовили модели на любой вкус. А если хочется чего-то немного смелее — обратите внимание на комбинезон в деловом стиле от австралийского бренда St Agni.

Костюм с брюками от COOSH. Фото: Cosmopolitan

Трикотаж также не сдает позиций. В межсезонье теплые вязаные вещи — настоящее спасение. Удлиненные кардиганы, как у Stella McCartney, мягкие джемперы от Reformation или стильные лонгсливы Max Mara — все это легко сочетается с брюками или джинсами и выглядит очень по-весеннему.

Кстати, о брюках: модель от Alaïa с интересной молнией или джинсы Stella McCartney с цепочками — идеальный вариант для тех, кто хочет выделяться. А если душа лежит к кожаным фактурам — обратите внимание на юбку миди от By Malene Birger или на вариант с крокодиловым тиснением от Tom Ford.

Брюки Alaïa. Фото: Cosmopolitan

Ну и, конечно, украшения. Весна — лучшее время добавить немного блеска в повседневный стиль. Металлические серьги Jil Sander, изящный браслет Toteme или уникальное кольцо с драгоценными камнями от украинского бренда Rara — каждая деталь делает образ завершенным.

Ранее мы писали о том, что модницы покупают чаще всего в этом сезоне.

Также мы сообщали о каких весенних трендах нужно знать уже сейчас.