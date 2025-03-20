Мінімалізм у моді — що носити і де купувати у 2025

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Ще зовсім недавно мінімалізм повністю заполонив модну індустрію. Яскраві кольори й принти поступилися місцем простим лініям, базовим відтінкам і стриманим силуетам. І хоч нині подіуми знову вибухають декором, мінімалізм нікуди не зник — він став більше, ніж просто стиль в одязі. Це спосіб мислити, жити й відчувати себе гармонійно.

Про це пише Harpers Bazaar.

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Найяскравішим прикладом такого підходу стала Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Вона не просто відома модель — вона символ мінімалізму. Кожен її образ — це втілення елегантності без зайвого. Вона має однаково органічний вигляд як у лаконічній сукні максі, так і в комфортних широких штанах зі светром. Навіть прикраси вона обирає такі, що доповнюють образ, але не перетягують на себе увагу. Стиль Роузі — доказ того, що простота може бути неймовірно вишуканою.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі любить мінімалізм. Фото: Harpers Bazaar

Добірка брендів, які точно вас надихнуть

The Row

Цей бренд створили сестри Олсен, і він став еталоном сучасної стриманої моди. Все почалося з простої білої футболки — і виросло в справжню філософію. Чіткі лінії, нейтральні кольори й ідеальні базові речі — саме те, що потрібно для гардероба без зайвого.

Одяг від The Row. Фото: Harpers Bazaar

Khaite

Про нього часто кажуть: "глибокий подих серед шуму моди". Тут немає погоні за мікротрендами — лише якісні, практичні речі, які справді хочеться носити. Все про зручність, якість і стиль поза часом.

Образ від Khaite. Фото: Harpers Bazaar

Totême

Цей бренд створений для тих, хто цінує хорошу базу. Светри, жакети, штани — не просто речі, а капсула, яка працює роками. Тут не буде модного крику — тільки спокій і впевненість у кожній деталі.

Totême. Фото: Harpers Bazaar

Katimo

Український бренд, який говорить мовою інтелігентного мінімалізму. Функціональність та естетика тут ідуть поруч. А ще є лінійка для дому — Katimo Living, яка доводить, що мінімалізм — це не тільки про одяг, а про весь стиль життя.

Katimo. Фото: Harpers Bazaar

Jil Sander

Її ще називають "королевою меншого". У дизайнах Сандер завжди звучить стримана німецька елегантність. Навіть якщо в колекціях з’являються яскраві кольори — дух мінімалізму все одно залишається в центрі.

Jil Sander. Фото: Harpers Bazaar

Якщо вам близьке бажання спростити своє життя, зосередитися на головному й будувати стиль на речах, які дійсно працюють, — мінімалізм саме для вас.

Раніше ми писали про те, яке трендове поєднання речей з 1990-х повернулось.

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