Минимализм в моде — что носить и где покупать в 2025 году

Стильная девушка. Фото: Freepik

Еще совсем недавно минимализм полностью заполонил модную индустрию. Яркие цвета и принты уступили место простым линиям, базовым оттенкам и сдержанным силуэтам. И хотя сейчас подиумы снова взрываются декором, минимализм никуда не исчез — он стал большим, чем просто стиль в одежде. Это способ мыслить, жить и чувствовать себя гармонично.

Об этом пишет Harpers Bazaar.

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Самым ярким примером такого подхода стала Роузи Хантингтон-Уайтли. Она не просто известная модель — она символ минимализма. Каждый ее образ — это воплощение элегантности без лишнего. Она одинаково органично выглядит как в лаконичном платье макси, так и в комфортных широких брюках со свитером. Даже украшения она выбирает такие, что дополняют образ, но не перетягивают на себя внимание. Стиль Роузи — доказательство того, что простота может быть невероятно изысканной.

Роузи Хантингтон-Уайтли любит минимализм. Фото: Harpers Bazaar

Подборка брендов, которые точно вас вдохновят

The Row

Этот бренд создали сестры Олсен, и он стал эталоном современной сдержанной моды. Все началось с простой белой футболки — и выросло в настоящую философию. Четкие линии, нейтральные цвета и идеальные базовые вещи — именно то, что нужно для гардероба, где нет лишнего.

Одежда от The Row. Фото: Harpers Bazaar

Khaite

О нем часто говорят: "глубокое дыхание среди шума моды". Здесь нет погони за микротрендами — только качественные, практичные вещи, которые действительно хочется носить. Всё об удобстве, качестве и стиле вне времени.

Образ от Khaite. Фото: Harpers Bazaar

Totême

Этот бренд создан для тех, кто ценит хорошую базу. Свитера, жакеты, брюки — не просто вещи, а капсула, которая работает годами. Здесь не будет модного крика — только спокойствие и уверенность в каждой детали.

Totême. Фото: Harpers Bazaar

Katimo

Украинский бренд, который говорит на языке интеллигентного минимализма. Функциональность и эстетика здесь идут рядом. А еще есть линейка для дома — Katimo Living, которая доказывает, что минимализм — это не только об одежде, а и о всем стиле жизни.

Katimo. Фото: Harpers Bazaar

Jil Sander

Ее еще называют "королевой меньшего". В дизайнах Сандер всегда звучит сдержанная немецкая элегантность. Даже если в коллекциях появляются яркие цвета — дух минимализма все равно остается в центре.

Jil Sander. Фото: Harpers Bazaar

Если вам близко желание упростить свою жизнь, сосредоточиться на главном и строить стиль на вещах, которые действительно работают, — минимализм именно для вас.

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