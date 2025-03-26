Універсальні речі на кожен день — денім, що пасує до всього

Універсальний денім — базові речі для весни-2025
Джинсові речі знову на передовій моди — і не лише тому, що їх легко поєднувати з іншим одягом. Головна перевага деніму — його витривалість і вміння залишатись актуальним попри зміни трендів. Такі речі не втрачають свого вигляду роками, тож можна носити їх не один сезон і мати стильний вигляд.
Про це пише Elle.
Шість джинсових речей, які варто мати кожній
Джинси-кльош
Ця модель повернулась на вулиці та подіуми завдяки моді на 90-ті та 2000-ні. Звужені зверху й розкльошені знизу, ці джинси роблять ноги довшими, а фігуру — витонченішою. Вони чудовий мають вигляд і з підборами, і з кросівками чи балетками. Стилісти радять носити їх з короткими топами, жакетами чи сорочками, щоб створити стильний образ з ноткою ретро.
Спідниця з деніму
Її, здається, ніколи не забували. Цієї весни — знову в тренді, але в новому баченні: від міні у дусі 2000-х до максі з розрізами. Особливо актуальні довгі А-силуети, які можна поєднувати як із футболками, так і з класичними сорочками або жакетами. Ідеальний варіант і на кожен день, і на вихід.
Сарафан
Джинсовий сарафан — зручна й універсальна річ. Його легко носити як окремо, так і в багатошарових луках — з гольфами, сорочками чи навіть легкими піджаками. Цього сезону в моді прості моделі з 90-х, а також цікаві варіанти з поясами, ґудзиками чи незвичним кроєм. Під кеди — на кожен день, під босоніжки — на вечерю чи зустріч із друзями.
Тренч із деніму
Якщо хочеться чогось незвичного, зверніть увагу на джинсові тренчі. Вони додають образу легкої недбалості, зберігаючи при цьому елегантність класичного крою. Особливо ефектний вигляд мають моделі з темного деніму — до них пасує будь-який одяг.
Джинсовий костюм
Total denim look — ідеальний варіант, коли не хочеться довго думати, що з чим поєднувати. У моді костюми зі штанами широкого крою та сорочками з цікавими деталями, наприклад, зав’язками на комірі. До них пасуватимуть об’ємні сумки, взуття із замші або яскраві прикраси — для додаткового акценту.
Бейсболка
І останній штрих — денім у деталях. Джинсова бейсболка додає образу невимушеності, робить його завершеним і водночас захищає від сонця.
Її можна носити як із костюмом, так і з повністю джинсовим луком — і мати стильний вигляд в обох випадках.
Раніше ми писали про те, які речі з 80-х знову популярні цього року.
Також ми повідомляли про ті речі, що стали антитрендом у 2025.
Читайте Новини.LIVE!