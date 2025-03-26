Універсальні речі на кожен день — денім, що пасує до всього

Дівчина в джинсовому комбінезоні. Фото: Freepik

Джинсові речі знову на передовій моди — і не лише тому, що їх легко поєднувати з іншим одягом. Головна перевага деніму — його витривалість і вміння залишатись актуальним попри зміни трендів. Такі речі не втрачають свого вигляду роками, тож можна носити їх не один сезон і мати стильний вигляд.

Про це пише Elle.

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Джинси-кльош

Ця модель повернулась на вулиці та подіуми завдяки моді на 90-ті та 2000-ні. Звужені зверху й розкльошені знизу, ці джинси роблять ноги довшими, а фігуру — витонченішою. Вони чудовий мають вигляд і з підборами, і з кросівками чи балетками. Стилісти радять носити їх з короткими топами, жакетами чи сорочками, щоб створити стильний образ з ноткою ретро.

Джинси-кльош. Фото з Instagram

Спідниця з деніму

Її, здається, ніколи не забували. Цієї весни — знову в тренді, але в новому баченні: від міні у дусі 2000-х до максі з розрізами. Особливо актуальні довгі А-силуети, які можна поєднувати як із футболками, так і з класичними сорочками або жакетами. Ідеальний варіант і на кожен день, і на вихід.

Джинсова спідниця. Фото з Instagram

Сарафан

Джинсовий сарафан — зручна й універсальна річ. Його легко носити як окремо, так і в багатошарових луках — з гольфами, сорочками чи навіть легкими піджаками. Цього сезону в моді прості моделі з 90-х, а також цікаві варіанти з поясами, ґудзиками чи незвичним кроєм. Під кеди — на кожен день, під босоніжки — на вечерю чи зустріч із друзями.

Джинсовий сарафан. Фото з Instagram

Тренч із деніму

Якщо хочеться чогось незвичного, зверніть увагу на джинсові тренчі. Вони додають образу легкої недбалості, зберігаючи при цьому елегантність класичного крою. Особливо ефектний вигляд мають моделі з темного деніму — до них пасує будь-який одяг.

Джинсовий тренч. Фото з Instagram

Джинсовий костюм

Total denim look — ідеальний варіант, коли не хочеться довго думати, що з чим поєднувати. У моді костюми зі штанами широкого крою та сорочками з цікавими деталями, наприклад, зав’язками на комірі. До них пасуватимуть об’ємні сумки, взуття із замші або яскраві прикраси — для додаткового акценту.

Джинсовий костюм. Фото з Instagram

Бейсболка

І останній штрих — денім у деталях. Джинсова бейсболка додає образу невимушеності, робить його завершеним і водночас захищає від сонця.

Джинсова бейсболка. Фото з Instagram

Її можна носити як із костюмом, так і з повністю джинсовим луком — і мати стильний вигляд в обох випадках.

Раніше ми писали про те, які речі з 80-х знову популярні цього року.

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