Универсальные вещи на каждый день — деним, что подходит ко всему

Девушка в джинсовом комбинезоне. Фото: Freepik

Джинсовые вещи снова на передовой моды — и не только потому, что их легко сочетать с другой одеждой. Главное преимущество денима — его выносливость и умение оставаться актуальным несмотря на изменения трендов. Такие вещи не теряют своего вида годами, поэтому можно носить их не один сезон и выглядеть стильно.

Об этом пишет Elle.

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Джинсы-клеш

Эта модель вернулась на улицы и подиумы благодаря моде на 90-е и 2000-е. Зауженные сверху и расклешенные снизу, эти джинсы делают ноги длиннее, а фигуру — изящнее. Они отлично смотрятся и с каблуками, и с кроссовками или балетками. Стилисты советуют носить их с короткими топами, жакетами или рубашками, чтобы создать стильный образ с ноткой ретро.

Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Юбка из денима

Ее, кажется, никогда не забывали. Этой весной — снова в тренде, но в новом видении: от мини в духе 2000-х до макси с разрезами. Особенно актуальны длинные А-силуэты, которые можно сочетать как с футболками, так и с классическими рубашками или жакетами. Идеальный вариант и на каждый день, и на выход.

Джинсовая юбка. Фото из Instagram

Сарафан

Джинсовый сарафан — удобная и универсальная вещь. Его легко носить как отдельно, так и в многослойных луках — с гольфами, рубашками или даже легкими пиджаками. В этом сезоне в моде простые модели из 90-х, а также интересные варианты с поясами, пуговицами или необычным кроем. Под кеды — на каждый день, под босоножки — на ужин или встречу с друзьями.

Джинсовый сарафан. Фото из Instagram

Тренч из денима

Если хочется чего-то необычного, обратите внимание на джинсовые тренчи. Они добавляют образу легкой небрежности, сохраняя при этом элегантность классического кроя. Особенно эффектно смотрятся модели из темного денима — к ним подходит любая одежда.

Джинсовый тренч. Фото из Instagram

Джинсовый костюм

Total denim look — идеальный вариант, когда не хочется долго думать, что с чем сочетать. В моде костюмы с брюками широкого кроя и рубашками с интересными деталями, например, завязками на воротнике. К ним подойдут объемные сумки, обувь из замши или яркие украшения — для дополнительного акцента.

Джинсовый костюм. Фото из Instagram

Бейсболка

И последний штрих — деним в деталях. Джинсовая бейсболка добавляет образу непринужденности, делает его завершенным и одновременно защищает от солнца.

Джинсовая бейсболка. Фото из Instagram

Ее можно носить как с костюмом, так и с полностью джинсовым луком — и выглядеть стильно в обоих случаях.

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