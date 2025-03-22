Що стало антитрендом 2025 — п'ять речей, які вже вийшли з моди

Молоді люди, котрі стильно одягнуті. Фото: Freepik

Мода — вона така: сьогодні щось у всіх на піку, а завтра вже викликає здивовані погляди. Новий сезон весна-літо 2025 впевнено диктує свої правила, і деякі улюблені речі минулого року вже потроху зникають з гардеробів.

У WhoWhatWear розповіли, що ж більше не актуально і на що краще не витрачати гроші.

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Яскраво-червоні колготки

Колись це був спосіб легко додати образу "родзинку". Червоні колготки вдягали під спідниці, сукні, навіть шорти — і це мало зухвалий й цікавий вигляд. Але сьогодні такі акценти вже не актуальні. Стилісти радять звернути увагу на пастельні або напівпрозорі відтінки.

Червоні колготи в образі. Фото з Instagram

Відтінки шоколаду та карамелі

Так, коричневий колір ще не зник з прилавків. Але мода зараз тяжіє до ніжних, легких кольорів: пудрово-рожевий, лимонно-жовтий, небесно-блакитний — саме ці тони додають легкості образу й створюють весняний настрій.

Прикраси зі шнурівками

Браслети, чокери й підвіски, які мають такий вигляд, ніби їх зав'язали з мотузки, у 2025 здаються вже не такими цікавими. Їх потроху витісняють стильні аксесуари з металу — лаконічні, але дуже виразні.

Прикраса на шиї. Фото з Instagram

Туфлі з ажурними вставками

Колись вони додавали образу "повітряності", але тепер усе навпаки — модне взуття має бути щільним, бажано шкіряним. У тренді — міцність, чіткі лінії й відлуння стилю 90-х.

Окуляри у стилі "спорт"

Такі сонцезахисні моделі були суперпрактичні, але зараз поступаються місцем елегантним варіантам з витонченими металевими оправами. Замість "техно-дизайну" — стриманість і класика.

Як бачимо, мода змінюється швидко, але це не привід засмучуватись — натомість це чудовий шанс освіжити свій стиль і додати в образи щось нове, легке й цікаве.

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