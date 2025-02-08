Забуті тренди, що повернуться у моду у 2025 році

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Тренди — це як бумеранг: щось зникає, а потім несподівано повертається, та ще й з подвійною силою. Іноді ми сміємося з речей, які носили раніше, а через кілька років біжимо в магазин за тими ж самими моделями.

Новини.LIVE розповість про речі, які ще недавно називали антитрендами, але зараз вони знову на піку популярності.

Читайте також:

Які антитренди знову в топі

Хутряний комір на верхньому одязі

Раніше його вважали застарілим, проте він знову повертається. Образи з хутряним коміром мають затишний, теплий та навіть трохи аристократичний вигляд.

Хутряний комір. Фото з Instagram

Нульові повертаються

Це вже не просто ностальгія, а справжній модний бум! Блискучі топи, джинси із заниженою талією, блискітки, ланцюжки на талії — усе це знову заполонило вулиці та подіуми. Хто б міг подумати, що стиль 2000-х стане таким бажаним?

Джинси. Фото з Instagram

Топ із горловиною

Колись його вважали надто стриманим, але тепер цей елемент гардероба став незамінним. Його можна носити як окремий елемент або комбінувати з жакетами та кардиганами. Він має елегантний, стильний і водночас дуже зручний вигляд.

Топ з горловиною. Фото з Instagram

Палантин

Якщо хочеться додати образу жіночності, палантин — це ідеальне рішення. Його можна носити з пальто, об’ємними светрами або навіть поверх сукні. З бахромою, гладенький, об’ємний або тонкий — головне, щоб підходив до вашого стилю.

Палантин в образі. Фото з Instagram

Мода любить експерименти, і головне правило — носити те, що приносить задоволення. Тож сміливо діставайте старі улюблені речі або придивляйтеся до нових варіантів знайомих трендів.

Раніше ми писали про те, що не варто носити у 2025, оскільки це не модно.

Також ми повідомляли, які стильні речі стали неочікуваним трендом 2025 року.