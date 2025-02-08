Забытые тренды, которые вернутся в моду в 2025 году

Стильная девушка. Фото: Freepik

Тренды — это как бумеранг: что-то исчезает, а потом неожиданно возвращается, да еще и с двойной силой. Иногда мы смеемся над вещами, которые носили раньше, а через несколько лет бежим в магазин за теми же самыми моделями.

Новини.LIVE расскажет о вещах, которые еще недавно называли антитрендами, но сейчас они снова на пике популярности.

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Меховой воротник на верхней одежде

Ранее его считали устаревшим, однако он снова возвращается. Образы с меховым воротником выглядят уютно, тепло и даже немного аристократично.

Меховой воротник с мехом. Фото из Instagram

Нулевые возвращаются

Это уже не просто ностальгия, а настоящий модный бум! Блестящие топы, джинсы с заниженной талией, блестки, цепочки на талии — все это снова заполонило улицы и подиумы. Кто бы мог подумать, что стиль 2000-х станет таким желанным?

Джинсы. Фото из Instagram

Топ с горловиной

Когда-то его считали слишком сдержанным, но теперь этот элемент гардероба стал незаменимым. Его можно носить как отдельный элемент или комбинировать с жакетами и кардиганами. Он выглядит элегантно, стильно и в то же время очень удобно.

Топ с горловиной. Фото из Instagram

Палантин

Если хочется добавить образу женственности, палантин — это идеальное решение. Его можно носить с пальто, объемными свитерами или даже поверх платья. С бахромой, гладкий, объемный или тонкий — главное, чтобы подходил к вашему стилю.

Палантин в образе. Фото из Instagram

Мода любит эксперименты, и главное правило — носить то, что приносит удовольствие. Так что смело доставайте старые любимые вещи или присматривайтесь к новым вариантам знакомых трендов.

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