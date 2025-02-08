Забытые тренды, которые вернутся в моду в 2025 году

Модное перерождение — какие антитренды снова актуальны
Тренды — это как бумеранг: что-то исчезает, а потом неожиданно возвращается, да еще и с двойной силой. Иногда мы смеемся над вещами, которые носили раньше, а через несколько лет бежим в магазин за теми же самыми моделями.
Новини.LIVE расскажет о вещах, которые еще недавно называли антитрендами, но сейчас они снова на пике популярности.
Какие антитренды снова в топе
Меховой воротник на верхней одежде
Ранее его считали устаревшим, однако он снова возвращается. Образы с меховым воротником выглядят уютно, тепло и даже немного аристократично.
Нулевые возвращаются
Это уже не просто ностальгия, а настоящий модный бум! Блестящие топы, джинсы с заниженной талией, блестки, цепочки на талии — все это снова заполонило улицы и подиумы. Кто бы мог подумать, что стиль 2000-х станет таким желанным?
Топ с горловиной
Когда-то его считали слишком сдержанным, но теперь этот элемент гардероба стал незаменимым. Его можно носить как отдельный элемент или комбинировать с жакетами и кардиганами. Он выглядит элегантно, стильно и в то же время очень удобно.
Палантин
Если хочется добавить образу женственности, палантин — это идеальное решение. Его можно носить с пальто, объемными свитерами или даже поверх платья. С бахромой, гладкий, объемный или тонкий — главное, чтобы подходил к вашему стилю.
Мода любит эксперименты, и главное правило — носить то, что приносит удовольствие. Так что смело доставайте старые любимые вещи или присматривайтесь к новым вариантам знакомых трендов.
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