Что стало антитрендом 2025 — пять вещей, которые уже вышли из моды

Антитренды 2025 года — пять вещей, что уже потеряли актуальность
Мода — она такая: сегодня что-то у всех на пике, а завтра уже вызывает удивленные взгляды. Новый сезон весна-лето 2025 уверенно диктует свои правила, и некоторые любимые вещи прошлого года уже понемногу исчезают из гардеробов.
В WhoWhatWear рассказали, что же больше не актуально и на что лучше не тратить деньги.
Вещи, от которых стоит отказаться в 2025 году
Ярко-красные колготки
Когда-то это был способ легко добавить образу "изюминку". Красные колготки надевали под юбки, платья, даже шорты — и это выглядело дерзко и интересно. Но сегодня такие акценты уже не актуальны. Стилисты советуют обратить внимание на пастельные или полупрозрачные оттенки.
Оттенки шоколада и карамели
Да, коричневый цвет еще не исчез с прилавков. Но мода сейчас тяготеет к нежным, легким цветам: пудрово-розовый, лимонно-желтый, небесно-голубой — именно эти тона добавляют легкости образу и создают весеннее настроение.
Украшения со шнуровками
Браслеты, чокеры и подвески, которые выглядят так, будто их завязали из веревки, в 2025 году кажутся уже не такими интересными. Их понемногу вытесняют стильные аксессуары из металла — лаконичные, но очень выразительные.
Туфли с ажурными вставками
Когда-то они добавляли образу "воздушности", но теперь все наоборот — модная обувь должна быть плотной, желательно кожаной. В тренде — прочность, четкие линии и отголоски стиля 90-х.
Очки в стиле "спорт"
Такие солнцезащитные модели были суперпрактичны, но сейчас уступают место элегантным вариантам с изящными металлическими оправами. Вместо "техно-дизайна" — сдержанность и классика.
Как видим, мода меняется быстро, но это не повод расстраиваться — вместо этого это отличный шанс освежить свой стиль и добавить в образы что-то новое, легкое и интересное.
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