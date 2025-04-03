Без этой детали не обойдется ни один модный образ в 2025 году

Стильная девушка. Фото: Freepik

В сезоне весна-лето 2025 бахрома вернулась в моду и сделала это громко, заметно и с размахом. Ее не просто добавили в коллекции, а переосмыслили, переиначили и показали в совершенно новом свете. Они стали главным акцентом в платьях, пальто, юбках и даже аксессуарах.

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Бахрома — как главный акцент в образе

Тканые, вязаные, шелковые, кожаные — дизайнеры экспериментировали с материалами как могли. У Chanel и Alaïa представлена длинная бахрома, разлетающаяся при каждом движении, добавляя образу театральности. А у Saint Laurent наоборот, минимализм и лишь намек на эту тенденцию. У Moschino бахрома украшает подол платьев, а у Proenza Schouler играет роль главного элемента образа.

Бахрома в одежде. Фото: Chanel и Alaïa

Особенно популярными стали пальто и куртки с бахромой на рукавах или по спине — они сразу намекают на стиль Дикого Запада, но при этом выглядят очень современно. У Chloé и Isabel Marant бахрома длинная, смелая, оживляющая даже самую простую вещь. Они двигаются вместе с телом и создают ощущение живого, динамичного образа.

Еще один тренд юбки с бахромой. Здесь главное соблюдать баланс. Если низ уже с акцентом, то верх лучше выбрать попроще: однотонный топ, базовую рубашку или трикотажный джемпер. А обувь может быть как изящная, так и грубоватая — в зависимости от настроения.

Сумка с бахромой. Фото: Stella McCartney

А если пока не готовы к тотальному погружению в бахромочную историю, то начните с аксессуаров. Например, сумка с бахромой и вы уже в тренде. Такие аксессуары были в коллекциях Stella McCartney и Bottega Veneta. Они выглядят стильно и эффектно. Еще один вариант украшения с бахромой, как у Dries Van Noten.

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