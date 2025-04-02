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Культові речі Керрі Бредшоу з 2000-х знову носять усі

2 квітня 2025 11:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Весняні образи у стилі серіалу 2000-х — що повернулось в тренди
Героїня Керрі Бредшоу. Фото: скриншот відео
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Стиль Керрі Бредшоу — це завжди зухвалість, романтика та еклектика, що вирізнялася навіть 20 років тому. Але диво в тому, що саме її гардероб нині знову на висоті, і всі ці культові речі виявляються у топових трендах весни 2025 року. 

В Cosmopolitan розповіли, що саме зараз знову в моді.

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Мікс флористичних принтів

Весна без квіткових принтів просто неможлива, і Керрі це чудово розуміла. Тепер знову на піку популярності яскраві та сміливі поєднання квіткових візерунків. Це може бути як маленький, ніжний квітковий принт, так і більші акценти на сукнях чи спідницях. Комбінуйте з простими верхами для легкості образу.

Незвичайні принти увійшли в моду з 2000-х
Флористичний принт в образі. Фото: Cosmopolitan

Топ бандо

Топи та сукні без бретелей — це не просто спогад про минуле літо, а справжній тренд. Вони повертаються, і це точно посилення впливу моди 90-х. Цього сезону такі топи можна поєднувати з максіспідницями або стильними штанами карго, створюючи той самий вигляд "недбалого шику".

Топ бандо увірвався в тренди
Топ бандо в образі. Фото: Cosmopolitan

Анімалістичний принт на взутті

Керрі, як відомо, була справжньою фанаткою зміїного принта, але цього сезону на піку популярності саме зебра та леопард. Найгарячіший тренд — це балетки або туфлі Mary Jane з анімалістичним малюнком. 

Принт на взуття має цікавий вигляд
Принт на взуття. Фото: Cosmopolitan

Романтична сукня з воланами

Сукні з воланами та асиметрією повертаються з 90-х і знову мають дуже ефектний вигляд. Невеликі квіткові мотиви або легке драпірування додають ніжності і створюють романтичний вигляд. А для справжніх модниць — стиль бохо, який знову на хвилі популярності.

Легка сукня з воланами повертає нас в 90-ті
Сукня з воланами. Фото: Cosmopolitan

Пастельні кольори

Пастельні відтінки — це не тільки про сукні чи блузи, тепер вони прикрашають навіть строгі костюми, верхній одяг і аксесуари.

Пастельні відтінки в образі завжди в тренді
Образ в пастельних відтінках. Фото: Cosmopolitan

Лавандовий, ніжно-жовтий, м’ятний — ці кольори можуть додати легкості і ніжності навіть у ділові образи. Керрі точно оцінить.

Раніше ми писали про те, які штани з 70-х знову популярні.

Також ми повідомляли про стильні і універсальні речі на весну, що підійдуть до різних образів.

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