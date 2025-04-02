Весняні образи у стилі серіалу 2000-х — що повернулось в тренди

Культові речі Керрі Бредшоу з 2000-х знову носять усі
Стиль Керрі Бредшоу — це завжди зухвалість, романтика та еклектика, що вирізнялася навіть 20 років тому. Але диво в тому, що саме її гардероб нині знову на висоті, і всі ці культові речі виявляються у топових трендах весни 2025 року.
В Cosmopolitan розповіли, що саме зараз знову в моді.
П’ятірка must-have речей, які заслуговують місце в вашому гардеробі
Мікс флористичних принтів
Весна без квіткових принтів просто неможлива, і Керрі це чудово розуміла. Тепер знову на піку популярності яскраві та сміливі поєднання квіткових візерунків. Це може бути як маленький, ніжний квітковий принт, так і більші акценти на сукнях чи спідницях. Комбінуйте з простими верхами для легкості образу.
Топ бандо
Топи та сукні без бретелей — це не просто спогад про минуле літо, а справжній тренд. Вони повертаються, і це точно посилення впливу моди 90-х. Цього сезону такі топи можна поєднувати з максіспідницями або стильними штанами карго, створюючи той самий вигляд "недбалого шику".
Анімалістичний принт на взутті
Керрі, як відомо, була справжньою фанаткою зміїного принта, але цього сезону на піку популярності саме зебра та леопард. Найгарячіший тренд — це балетки або туфлі Mary Jane з анімалістичним малюнком.
Романтична сукня з воланами
Сукні з воланами та асиметрією повертаються з 90-х і знову мають дуже ефектний вигляд. Невеликі квіткові мотиви або легке драпірування додають ніжності і створюють романтичний вигляд. А для справжніх модниць — стиль бохо, який знову на хвилі популярності.
Пастельні кольори
Пастельні відтінки — це не тільки про сукні чи блузи, тепер вони прикрашають навіть строгі костюми, верхній одяг і аксесуари.
Лавандовий, ніжно-жовтий, м’ятний — ці кольори можуть додати легкості і ніжності навіть у ділові образи. Керрі точно оцінить.
Раніше ми писали про те, які штани з 70-х знову популярні.
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