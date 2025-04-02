Весенние образы в стиле сериала 2000-х — что вернулось в тренды

Героиня Кэрри Брэдшоу. Фото: скриншот видео

Стиль Кэрри Брэдшоу — это всегда дерзость, романтика и эклектика, которая выделялась даже 20 лет назад. Но чудо в том, что именно ее гардероб сейчас снова на высоте, и все эти культовые вещи оказываются в топовых трендах весны 2025 года.

В Cosmopolitan рассказали, что именно сейчас снова в моде.

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Микс флористических принтов

Весна без цветочных принтов просто невозможна, и Кэрри это прекрасно понимала. Теперь снова на пике популярности яркие и смелые сочетания цветочных узоров. Это может быть как маленький, нежный цветочный принт, так и более крупные акценты на платьях или юбках. Комбинируйте с простыми верхами для легкости образа.

Флористический принт в образе. Фото: Cosmopolitan

Топ бандо

Топы и платья без бретелек — это не просто воспоминание о прошлом лете, а настоящий тренд. Они возвращаются, и это точно усиление влияния моды 90-х. В этом сезоне такие топы можно сочетать с макси-юбками или стильными брюками карго, создавая тот самый вид "небрежного шика".

Топ бандо в образе. Фото: Cosmopolitan

Анималистический принт на обуви

Керри, как известно, была настоящей фанаткой змеиного принта, но в этом сезоне на пике популярности именно зебра и леопард. Самый горячий тренд — это балетки или туфли Mary Jane с анималистическим рисунком.

Принт на обуви. Фото: Cosmopolitan

Романтическое платье с воланами

Платья с воланами и асимметрией возвращаются из 90-х и снова выглядят очень эффектно. Небольшие цветочные мотивы или легкая драпировка добавляют нежности и создают романтический вид. А для настоящих модниц — стиль бохо, который снова на волне популярности.

Платье с воланами. фото: Cosmopolitan

Пастельные цвета

Пастельные оттенки — это не только про платья или блузы, теперь они украшают даже строгие костюмы, верхнюю одежду и аксессуары.

Образ в пастельных оттенках. Фото: Cosmopolitan

Лавандовый, нежно-желтый, мятный — эти цвета могут добавить легкости и нежности даже в деловые образы. Керри точно оценит.

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