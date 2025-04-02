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Ці образи носитимуть всі — спортивний шик, як тренд сезону 2025

2 квітня 2025 08:40
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Спортивний шик стане трендом сезону — модні образи на весну-літо
Дівчина в спортивному одязі. Фото: freepik
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

Цей модний сезон дивує нас новими стилями та незвичайними образами. Так, весною-літом 2025 набирає обертів спортивний стиль, який захопить абсолютно кожного. 

Про це пише Vogue.

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Стильні спортивні образи на весну-літо 2025

Спортивний одяг цього сезону відкриється по-новому та здивує своїм легким і навіть дещо екстравагантним вайбом. Переосмислена естетика атлетизму, втілена в сукнях-поло, олімпійках, вітровках з нейлону та атласу, худі та легінсах, цієї весни нікого не залишить байдужим. 

Стильні спортивні образи на весну-літо 2025
Стильний спортивний образ. Фото: Vogue/Off-White
Як носити спортивний одяг весною-літом 2025
Трендовий образ в спортивному стилі. Фото: Vogue/Dior 

На світових показах вже помітили стильні спортивні образи, які не схиляються до одного виду спорту, а міксують всі можливі активності.

Спортивний шик головний тренд сезону-2025
Спортивний балетний образ. Фото: Vogue/ Ferragamo
Які спортивні образи всі носитимуть цього сезону
Легкий спортивний образ. Фото: Vogue/ Ralph Lauren
Головні тренди одягу весною-літом 2025
Модний лук у спортивному стилі. Фото: Vogue/ The Attico

Головне — правильно стилізувати ці образи, аби від вас не могли відвернути очей. Приділіть увагу багатошаровості та фактурі, аби зробити прості речі предметами розкоші. Також експериментуйте з кольорами. Цього сезону актуальні пастельні відтінки, яскраві акценти, ну і, звісно, чорно-біла класика. 

Раніше ми писали, які речі будуть трендами весни-літа 2025 і з ними не захочеться розлучатися. 

Також ми повідомляли про найзручніші кросівки на весну-2025, які здивують незвичайністю. 

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