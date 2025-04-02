Спортивний шик стане трендом сезону — модні образи на весну-літо

Дівчина в спортивному одязі. Фото: freepik

Цей модний сезон дивує нас новими стилями та незвичайними образами. Так, весною-літом 2025 набирає обертів спортивний стиль, який захопить абсолютно кожного.

Про це пише Vogue.

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Стильні спортивні образи на весну-літо 2025

Спортивний одяг цього сезону відкриється по-новому та здивує своїм легким і навіть дещо екстравагантним вайбом. Переосмислена естетика атлетизму, втілена в сукнях-поло, олімпійках, вітровках з нейлону та атласу, худі та легінсах, цієї весни нікого не залишить байдужим.

Стильний спортивний образ. Фото: Vogue/Off-White

Трендовий образ в спортивному стилі. Фото: Vogue/Dior

На світових показах вже помітили стильні спортивні образи, які не схиляються до одного виду спорту, а міксують всі можливі активності.

Спортивний балетний образ. Фото: Vogue/ Ferragamo

Легкий спортивний образ. Фото: Vogue/ Ralph Lauren

Модний лук у спортивному стилі. Фото: Vogue/ The Attico

Головне — правильно стилізувати ці образи, аби від вас не могли відвернути очей. Приділіть увагу багатошаровості та фактурі, аби зробити прості речі предметами розкоші. Також експериментуйте з кольорами. Цього сезону актуальні пастельні відтінки, яскраві акценти, ну і, звісно, чорно-біла класика.

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