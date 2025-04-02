Спортивний шик стане трендом сезону — модні образи на весну-літо

Ці образи носитимуть всі — спортивний шик, як тренд сезону 2025
Цей модний сезон дивує нас новими стилями та незвичайними образами. Так, весною-літом 2025 набирає обертів спортивний стиль, який захопить абсолютно кожного.
Про це пише Vogue.
Стильні спортивні образи на весну-літо 2025
Спортивний одяг цього сезону відкриється по-новому та здивує своїм легким і навіть дещо екстравагантним вайбом. Переосмислена естетика атлетизму, втілена в сукнях-поло, олімпійках, вітровках з нейлону та атласу, худі та легінсах, цієї весни нікого не залишить байдужим.
На світових показах вже помітили стильні спортивні образи, які не схиляються до одного виду спорту, а міксують всі можливі активності.
Головне — правильно стилізувати ці образи, аби від вас не могли відвернути очей. Приділіть увагу багатошаровості та фактурі, аби зробити прості речі предметами розкоші. Також експериментуйте з кольорами. Цього сезону актуальні пастельні відтінки, яскраві акценти, ну і, звісно, чорно-біла класика.
Раніше ми писали, які речі будуть трендами весни-літа 2025 і з ними не захочеться розлучатися.
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