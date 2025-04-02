Спортивный шик станет трендом сезона — модные образы на весну-лето

Эти образы будут носить все — спортивный шик, как тренд сезона
Этот модный сезон удивляет нас новыми стилями и необычными образами. Так, весной-летом 2025 набирает обороты спортивный стиль, который захватит абсолютно каждого.
Об этом пишет Vogue.
Стильные спортивные образы на весну-лето 2025 года
Спортивная одежда в этом сезоне откроется по-новому и удивит своим легким и даже несколько экстравагантным вайбом. Переосмысленная эстетика атлетизма, воплощенная в платьях-поло, олимпийках, ветровках из нейлона и атласа, худи и леггинсах, этой весной никого не оставит равнодушным.
На мировых показах уже заметили стильные спортивные образы, которые не склоняются к одному виду спорта, а миксуют все возможные активности.
Главное — правильно стилизовать эти образы, чтобы от вас не могли отвернуть глаз. Уделите внимание многослойности и фактуре, чтобы сделать простые вещи предметами роскоши. Также экспериментируйте с цветами. В этом сезоне актуальны пастельные оттенки, яркие акценты, ну и, конечно, черно-белая классика.
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