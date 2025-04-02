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Эти образы будут носить все — спортивный шик, как тренд сезона

2 апреля 2025 08:40
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор
Спортивный шик станет трендом сезона — модные образы на весну-лето
Девушка в спортивной одежде. Фото: freepik
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор

Этот модный сезон удивляет нас новыми стилями и необычными образами. Так, весной-летом 2025 набирает обороты спортивный стиль, который захватит абсолютно каждого.

Об этом пишет Vogue.

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Спортивная одежда в этом сезоне откроется по-новому и удивит своим легким и даже несколько экстравагантным вайбом. Переосмысленная эстетика атлетизма, воплощенная в платьях-поло, олимпийках, ветровках из нейлона и атласа, худи и леггинсах, этой весной никого не оставит равнодушным.

Стильні спортивні образи на весну-літо 2025
Стильный спортивный образ. Фото: Vogue/Off-White
Як носити спортивний одяг весною-літом 2025
Трендовый образ в спортивном стиле. Фото: Vogue/Dior

На мировых показах уже заметили стильные спортивные образы, которые не склоняются к одному виду спорта, а миксуют все возможные активности.

Спортивний шик головний тренд сезону-2025
Спортивный балетный образ. Фото: Vogue/ Ferragamo
Які спортивні образи всі носитимуть цього сезону
Легкий спортивный образ. Фото: Vogue/ Ralph Lauren
Головні тренди одягу весною-літом 2025
Модный лук в спортивном стиле. Фото: Vogue/ The Attico

Главное — правильно стилизовать эти образы, чтобы от вас не могли отвернуть глаз. Уделите внимание многослойности и фактуре, чтобы сделать простые вещи предметами роскоши. Также экспериментируйте с цветами. В этом сезоне актуальны пастельные оттенки, яркие акценты, ну и, конечно, черно-белая классика.

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