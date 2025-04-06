Трендовые брюки Adidas 2025 года — как и с чем их носить

Девушка в спортивном образе. Фото: freepik

Спортивный стиль этой весной стал настоящим хитом и привлекает к себе немалое внимание. Стильные брюки Adidas — один из главных трендов этого сезона, который все чаще появляются в коллекциях дизайнеров.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Самые модные брюки Adidas 2025 года

Модницы уже активно стилизуют эти трендовые брюки и добавляют их в свои повседневные образы. Как оказалось, они удачно сочетаются с классическими вещами, в частности, пиджаками, пальто, рубашками и стильной обувью.

Трендовые спортивные штаны Adidas. Фото: Vogue

Буквально недавно подобные брюки критиковали и заявляли, что настоящие леди не будут такого носить. Однако сейчас все изменилось и эта комфортная вещь может быть стильной и дополнять городской стиль. Теперь без них не может обойтись ни одна модница и ежедневно появляются новые сочетания этой спортивной одежды с другими вещами гардероба.

Стилизация штанов Adidas. Фото: Vogue

Трендовые брюки на весну-2025. Фото: Vogue

С чем носить спортивные брюки Adidas

Стилисты и модницы делятся, что лучше всего эти брюки сочетаются с паркой и футболкой в полоску. Завершить образ можно балетками с разделенным носком.

Другой вариант — добавить к брюкам стильное худи и металлические кроссовки. В таком образе вы будете выглядеть спортивно и одновременно элегантно.

Также эти брюки носят с джинсовыми куртками, бомберами, уггами, лоферами и большими сумками. Главное — ваш комфорт и чувство вкуса. Вы можете экспериментировать с различными цветами и фасонами, чтобы остаться довольными своим луком.

Ранее мы писали, какая деталь в одежде стала главным трендом 2025 года.

Также мы сообщали, какие спортивные образы станут хитами весны-2025.