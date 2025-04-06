Трендовые брюки Adidas 2025 года — как и с чем их носить

Самые модные брюки Adidas, которые будут в тренде в 2025 году
Спортивный стиль этой весной стал настоящим хитом и привлекает к себе немалое внимание. Стильные брюки Adidas — один из главных трендов этого сезона, который все чаще появляются в коллекциях дизайнеров.
Об этом пишет Vogue.
Самые модные брюки Adidas 2025 года
Модницы уже активно стилизуют эти трендовые брюки и добавляют их в свои повседневные образы. Как оказалось, они удачно сочетаются с классическими вещами, в частности, пиджаками, пальто, рубашками и стильной обувью.
Буквально недавно подобные брюки критиковали и заявляли, что настоящие леди не будут такого носить. Однако сейчас все изменилось и эта комфортная вещь может быть стильной и дополнять городской стиль. Теперь без них не может обойтись ни одна модница и ежедневно появляются новые сочетания этой спортивной одежды с другими вещами гардероба.
С чем носить спортивные брюки Adidas
Стилисты и модницы делятся, что лучше всего эти брюки сочетаются с паркой и футболкой в полоску. Завершить образ можно балетками с разделенным носком.
Другой вариант — добавить к брюкам стильное худи и металлические кроссовки. В таком образе вы будете выглядеть спортивно и одновременно элегантно.
Также эти брюки носят с джинсовыми куртками, бомберами, уггами, лоферами и большими сумками. Главное — ваш комфорт и чувство вкуса. Вы можете экспериментировать с различными цветами и фасонами, чтобы остаться довольными своим луком.
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