Модні спортивні штани, які вже носять зірки — як у Квіткової

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram/kvittkova

Трендові спортивні штани з трьома смужками по боках цього сезону мають бути в гардеробі у всіх модниць. Вони стали мастхевом для створення вуличних образів, адже поєднують стиль і комфорт водночас.

Новини.LIVE розповість про стильні спортивні штани, які вже носить відома блогерка Даша Квіткова.

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Даша Квіткова поїхала відпочивати в Японію і показала, який вигляд мала на вулицях Токіо. Для одного зі своїх вуличних образів вона обрала спортивні штани від Puma з трьома полосками у яскраво-помаранчевому кольорі.

Стильний образ Даші Квіткової. Фото: instagram/kvittkova

Інфлюенсерка завжди слідує модним трендом і має власний стиль, який причаровує її аудиторію. Тому цього разу до спортивних штанів вона одягнула базову сорочку блакитиного кольору та замшевий бомбер трендового темно-коричневого кольору. Таким чином вона поєднала в своєму аутфіті два стилі: діловий та спортивний.

Модні спортивні штани на весну-2025. Фото: instagram/kvittkova

Даша Квіткова в трендових спортивних штанах. Фото: instagram/kvittkova

Підкреслила свій образ Квіткова ланцюжком із підвісками на стегнах. Крім того, вона додала стильну коричневу замшеву сумку, а із взуття обрала темно-зелені кросівки теж від Puma.

Аксесуари в образі Даші Квіткової. Фото: instagram/kvittkova

Стильне взуття від Puma. Фото: instagram/kvittkova

Зазначимо, що ці штани повернулись в моду з 2000-х. Цього року їх стилізують із сучасним підходом та новими стильними речами, що додає образам ретро-елементу. Ці штани ідеальні тим, що вони підходять для активного способу життя, адже дуже комфортні та водночас стильні.

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