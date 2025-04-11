Модные спортивные штаны, которые уже носят звезды — как у Квитковой

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram/kvittkova

Трендовые спортивные штаны с тремя полосками по бокам в этом сезоне должны быть в гардеробе у всех модниц. Они стали мастхэвом для создания уличных образов, ведь сочетают стиль и комфорт одновременно.

Новини.LIVE расскажет о стильных спортивных штанах, которые уже носит известная блогер Даша Квиткова.

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Даша Квиткова поехала отдыхать в Японию и показала, как выглядела на улицах Токио. Для одного из своих уличных образов она выбрала спортивные штаны от Puma с тремя полосками в ярко-оранжевом цвете.

Стильный образ Даши Квитковой. Фото: instagram/kvittkova

Инфлюенсер всегда следует модным трендом и имеет собственный стиль, который очаровывает ее аудиторию. Поэтому на этот раз к спортивным штанам она надела базовую рубашку голубого цвета и замшевый бомбер трендового темно-коричневого цвета. Таким образом она соединила в своем аутфите два стиля: деловой и спортивный.

Модные спортивные брюки на весну-2025. Фото: instagram/kvittkova

Даша Квиткова в трендовых спортивных брюках. Фото: instagram/kvittkova

Подчеркнула свой образ Квиткова цепочкой с подвесками на бедрах. Кроме того, она добавила стильную коричневую замшевую сумку, а из обуви выбрала темно-зеленые кроссовки тоже от Puma.

Аксессуары в образе Даши Квитковой. Фото: instagram/kvittkova

Стильная обувь от Puma. Фото: instagram/kvittkova

Отметим, что эти брюки вернулись в моду с 2000-х. В этом году их стилизуют с современным подходом и новыми стильными вещами, что добавляет образам ретро-элемента. Эти штаны идеальны тем, что они подходят для активного образа жизни, ведь очень комфортные и одновременно стильные.

Ранее мы писали, что Даша Квиткова удивила подписчиков необычным образом, который раньше никогда не носила.

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