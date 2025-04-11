Модные спортивные штаны, которые уже носят звезды — как у Квитковой

Трендовые спортивные штаны весны-2025 — как у Даши Квитковой
Трендовые спортивные штаны с тремя полосками по бокам в этом сезоне должны быть в гардеробе у всех модниц. Они стали мастхэвом для создания уличных образов, ведь сочетают стиль и комфорт одновременно.
Новини.LIVE расскажет о стильных спортивных штанах, которые уже носит известная блогер Даша Квиткова.
Какие спортивные штаны носить весной-2025
Даша Квиткова поехала отдыхать в Японию и показала, как выглядела на улицах Токио. Для одного из своих уличных образов она выбрала спортивные штаны от Puma с тремя полосками в ярко-оранжевом цвете.
Инфлюенсер всегда следует модным трендом и имеет собственный стиль, который очаровывает ее аудиторию. Поэтому на этот раз к спортивным штанам она надела базовую рубашку голубого цвета и замшевый бомбер трендового темно-коричневого цвета. Таким образом она соединила в своем аутфите два стиля: деловой и спортивный.
Подчеркнула свой образ Квиткова цепочкой с подвесками на бедрах. Кроме того, она добавила стильную коричневую замшевую сумку, а из обуви выбрала темно-зеленые кроссовки тоже от Puma.
Отметим, что эти брюки вернулись в моду с 2000-х. В этом году их стилизуют с современным подходом и новыми стильными вещами, что добавляет образам ретро-элемента. Эти штаны идеальны тем, что они подходят для активного образа жизни, ведь очень комфортные и одновременно стильные.
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