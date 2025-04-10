Спідниця, яку довго ігнорували — поки її не вдягла Ніколь Кідман

Ніколь Кідман. Фото: скриншот відео

Здається, цієї весни всім модницям доведеться переглянути свої гардероби. На червоній доріжці прем’єри фільму "Голландія" Ніколь Кідман з’явилася у вбранні, яке одразу ж почали обговорювати всі — від модних критиків до користувачів соцмереж. І хоча історія фільму виявилася доволі похмурою, образ акторки став справжньою прикрасою вечора.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Яку спідницю Ніколь Кідман зробила новим трендом

Замість звичних для весни яскравих відтінків та легких тканин, Ніколь обрала елегантну класику — білу сорочку з коміром і чорну міді-спідницю. Але не просту, адже спідниця мала особливий силует — вона облягала талію і плавно розширювалася донизу, нагадуючи трубу. Здавалося б, нічого надзвичайного, але саме ця форма зробила весь образ вишуканим і незабутнім.

Вона підкреслює фігуру, рухається красиво, не сковує, і водночас має характер. Силует труби зараз у моді і недаремно. Він не тільки додає образу елегантності, а й робить його більш сучасним, не надто серйозним, але і не надто легковажним. Червоні босоніжки стали яскравим фінальним акордом в образі Кідман.

Кідман показала стильну спідницю. Фото: скриншот відео

Що важливо — повторити такий образ може кожна. Спідниці подібного крою вже з’явилися в багатьох брендів — від люксових до більш доступних. Навіть якщо бюджет обмежений, можна знайти схожі варіанти з м’якої тканини, а для об’єму додати нижню спідницю. Секрет у правильному поєднанні: проста сорочка, зручне взуття на підборах і трохи впевненості.

Ніколь Кідман вразила стильним образом. Фото: скриншот відео

Образ Кідман — це ідеальний приклад того, як класика оживає в новому світлі. Не обов’язково шукати щось складне чи вигадливе — достатньо правильно обіграти знайомі речі. Саме тому спідниця-труба вже стала головним фаворитом цієї весни. Вона підходить і для світських заходів, і для звичайного дня, коли хочеться мати трохи особливіший вигляд.

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