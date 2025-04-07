Нова сумка Белли Гадід — головний аксесуар літа 2025

Белла Гадід і Гейлі Бібер. Фото: Instagram.com/bellahadid

Здається, американській супермоделі Беллі Гадід не треба подіуму, щоб довести, хто тут головна ікона стилю. Просто йдучи вулицями Нью-Йорка, вона встигає задати тон прийдешньому літу. І зробила вона це з новенькою сумкою Valentino, яка вже на прицілі в модниць по всьому світу.

Про це повідомляє Vogue.

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Для свого casual-виходу Белла вибрала максимально простий, але продуманий до дрібниць образ. Білий топ, білий кардиган, улюблені джинси з високою талією — усе має невимушений вигляд, але кожна деталь працює. Особливу увагу привертають шкіряні ковбойські чоботи.

І це не випадковість: Белла не приховує захоплення верховою їздою, та й її коханий — профі у кінному спорті. Тож ковбойська естетика в її стилі — не просто тренд, а частина життя.

Courtesy of Valentino. Фото: Vogue

Аксесуари — як завжди, в точку. Чорні окуляри зі строгими лініями, великі золоті каблучки, тоненький ланцюжок — все працює на стильний, але не перенасичений лук. І вишенька на торті та сама сумка, яка миттєво стала головною героїнею цього виходу.

Стильна сумка. Фото: Vogue

Сумка, про яку всі вже шепочуть — Garavani Nellcôte Bag від Valentino. М’яка замша, металева фурнітура, заклепки — усе, що треба, щоб поєднати ніжність і характер. Вона ніби створена, щоб завершити образ, у якому перетинаються 90-ті й сучасний cowgirl-вайб.

Це не просто ще один street style лук. Це майстер-клас від Белли, як бути собою і водночас задавати тренди.

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