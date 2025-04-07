Новая сумка Беллы Хадид — главный аксессуар лета 2025 года

Все модницы будут мечтать об этой сумке — как у Беллы Хадид
Кажется, американской супермодели Белле Хадид не нужно подиума, чтобы доказать, кто здесь главная икона стиля. Просто идя по улицам Нью-Йорка, она успевает задать тон грядущему лету. И сделала она это с новенькой сумкой Valentino, которая уже на прицеле у модниц по всему миру.
Об этом сообщает Vogue.
Новая трендовая сумка, которую уже носит Белла Хадид
Для своего casual-выхода Белла выбрала максимально простой, но продуманный до мелочей образ. Белый топ, белый кардиган, любимые джинсы с высокой талией — все выглядит непринужденно, но каждая деталь работает. Особое внимание привлекают кожаные ковбойские сапоги.
И это не случайность: Белла не скрывает увлечения верховой ездой, да и ее возлюбленный — профи в конном спорте. Так что ковбойская эстетика в ее стиле — не просто тренд, а часть жизни.
Аксессуары — как всегда, в точку. Черные очки со строгими линиями, крупные золотые кольца, тоненькая цепочка — все работает на стильный, но не перенасыщенный лук. И вишенка на торте та самая сумка, которая мгновенно стала главной героиней этого выхода.
Сумка, о которой все уже шепчутся — Garavani Nellcôte Bag от Valentino. Мягкая замша, металлическая фурнитура, заклепки — все, что нужно, чтобы соединить нежность и характер. Она будто создана, чтобы завершить образ, в котором пересекаются 90-е и современный cowgirl-вайб.
Это не просто еще один street style лук. Это мастер-класс от Беллы, как быть собой и при этом задавать тренды.
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