Новая сумка Беллы Хадид — главный аксессуар лета 2025 года

Белла Хадид и Хейли Бибер. Фото: Instagram.com/bellahadid

Кажется, американской супермодели Белле Хадид не нужно подиума, чтобы доказать, кто здесь главная икона стиля. Просто идя по улицам Нью-Йорка, она успевает задать тон грядущему лету. И сделала она это с новенькой сумкой Valentino, которая уже на прицеле у модниц по всему миру.

Об этом сообщает Vogue.

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Для своего casual-выхода Белла выбрала максимально простой, но продуманный до мелочей образ. Белый топ, белый кардиган, любимые джинсы с высокой талией — все выглядит непринужденно, но каждая деталь работает. Особое внимание привлекают кожаные ковбойские сапоги.

И это не случайность: Белла не скрывает увлечения верховой ездой, да и ее возлюбленный — профи в конном спорте. Так что ковбойская эстетика в ее стиле — не просто тренд, а часть жизни.

Courtesy of Valentino. Фото: Vogue

Аксессуары — как всегда, в точку. Черные очки со строгими линиями, крупные золотые кольца, тоненькая цепочка — все работает на стильный, но не перенасыщенный лук. И вишенка на торте та самая сумка, которая мгновенно стала главной героиней этого выхода.

Стильная сумка. Фото: Vogue

Сумка, о которой все уже шепчутся — Garavani Nellcôte Bag от Valentino. Мягкая замша, металлическая фурнитура, заклепки — все, что нужно, чтобы соединить нежность и характер. Она будто создана, чтобы завершить образ, в котором пересекаются 90-е и современный cowgirl-вайб.

Это не просто еще один street style лук. Это мастер-класс от Беллы, как быть собой и при этом задавать тренды.

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