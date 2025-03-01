Макіяж як у Белли Гадід — легка інструкція, яку усі чекали

Белла Гадід. Фото: скриншот відео

Белла Гадід знову доводить: щоб мати бездоганний вигляд, не обов’язково годинами чаклувати перед дзеркалом. Вона поділилася максимально простою та швидкою схемою макіяжу, яку може повторити кожен. І що найцікавіше — робить вона це просто в машині, без студійного світла, фільтрів і складних технік. Усього кілька хвилин — і обличчя сяє, ніби над ним працював топовий візажист.

Про це пише Vogue.

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Підготовка шкіри

Макіяж Белли починається не з тонального крему, як можна було б подумати, а з якісного догляду. Перед нанесенням косметики вона використовує Rhode Barrier Butter — живильний засіб, який глибоко зволожує та готує шкіру. Його випустила її подруга Гейлі Бібер, і Гадід повністю йому довіряє.

Тональний засіб

Замість щільного тонального крему модель обирає легкий варіант — зволожувальний tinted moisturizer від Clinique. Він надає шкірі рівного відтінку, не створюючи ефекту маски. Це ідеальний варіант для природного вигляду, коли хочеться, щоб обличчя мало доглянутий вигляд, але не перевантаженим косметикою.

Модель наносить тональний засіб. Фото: скриншот відео

Світлий погляд — справа техніки

Щоб освіжити обличчя, Белла використовує консилер. Вона змішує світлий відтінок з палетки Makeup Forever з аптечним консилером, наносячи їх під очі, на середину чола та підборіддя — це допомагає створити ефект природного підсвічування.

Контуринг, як у професіоналів

Щоб додати обличчю виразності, Белла використовує кремовий контурний стік від Fenty Beauty. Він лягає на вилиці, уздовж лінії щелепи та на верхню частину чола. Вона легкими рухами розтушовує його пальцями або спонжем, отримуючи м’які, природні тіні, які підкреслюють її риси.

Фінальні штрихи — ось що справді важливо

Щоб закріпити весь макіяж, Белла легким шаром наносить прозору пудру від Laura Mercier. Потім додає трохи хайлайтера для сяйва, рум’яна — для здорового кольору обличчя, фарбує брови, вії та підкреслює губи олівцем. Останній, майже ритуальний крок — легкий пшик її улюбленого аромату Salted Muse від Orebella.

Гадід фарбує брови. Фото: скриншот відео

"Мене вчили робити макіяж найкращі професіонали у світі, тому щодня я просто намагаюся зрозуміти це мистецтво", — зізналась Белла.

І справді, якщо навчитися всього за кілька хвилин мати такий вигляд, ніби щойно вийшла з гримерки модного показу — це вже майже магія.

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