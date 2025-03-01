Макияж как у Беллы Хадид — легкая инструкция, которую все ждали

Белла Гадид. Фото: скриншот видео

Белла Хадид снова доказывает: чтобы выглядеть безупречно, не обязательно часами колдовать перед зеркалом. Она поделилась максимально простой и быстрой схемой макияжа, которую может повторить каждый. И что самое интересное — делает она это прямо в машине, без студийного света, фильтров и сложных техник. Всего несколько минут — и лицо сияет, будто над ним работал топовый визажист.

Об этом пишет Vogue.

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Подготовка кожи

Макияж Беллы начинается не с тонального крема, как можно было бы подумать, а с качественного ухода. Перед нанесением косметики она использует Rhode Barrier Butter — питательное средство, которое глубоко увлажняет и подготавливает кожу. Его выпустила ее подруга Хейли Бибер, и Хадид полностью ему доверяет.

Тональное средство

Вместо плотного тонального крема модель выбирает легкий вариант — увлажняющий tinted moisturizer от Clinique. Он придает коже ровный оттенок, не создавая эффекта маски. Это идеальный вариант для естественного вида, когда хочется, чтобы лицо выглядело ухоженным, но не перегруженным косметикой.

Модель наносит тональное средство. Фото: скриншот видео

Светлый взгляд — дело техники

Чтобы освежить лицо, Белла использует консилер. Она смешивает светлый оттенок из палетки Makeup Forever с аптечным консилером, нанося их под глаза, на середину лба и подбородок — это помогает создать эффект естественной подсветки.

Контуринг, как у профессионалов

Чтобы добавить лицу выразительности, Белла использует кремовый контурный стик от Fenty Beauty. Он ложится на скулы, вдоль линии челюсти и на верхнюю часть лба. Она легкими движениями растушевывает его пальцами или спонжем, получая мягкие, естественные тени, которые подчеркивают ее черты.

Финальные штрихи — вот что действительно важно

Чтобы закрепить весь макияж, Белла легким слоем наносит прозрачную пудру от Laura Mercier. Затем добавляет немного хайлайтера для сияния, румяна — для здорового цвета лица, красит брови, ресницы и подчеркивает губы карандашом. Последний, почти ритуальный шаг — легкий пшик ее любимого аромата Salted Muse от Orebella.

Гадид красит брови. Фото: скриншот видео

"Меня учили делать макияж лучшие профессионалы в мире, поэтому каждый день я просто пытаюсь понять это искусство", — призналась Белла.

И действительно, если научиться всего за несколько минут выглядеть так, будто только что вышла из гримерки модного показа — это уже почти магия.

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